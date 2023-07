“No puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres. Sin embargo, sí puedo decir sin duda que no son peores”. _Golda Mier

De esta tercia que hoy se ve en la palestra, podrían surgir las opciones finales para la recta final a la Presidencia de México. Ante ello han surgido varias preguntas interesantes en la vida cotidiana: ¿Está el País listo para ser gobernado por una mujer? No me cabe la menor duda de que sí estamos y sobre todo se ve en el día a día, las mujeres hacen milagros para sacar adelante a sus hijos, para estar en un espacio de tres pistas: casa, trabajo y vida personal.

Por primera vez en la historia han surgido tres mujeres con camino propio para competir para la Presidencia de la República. No obstante y sin hacer a ninguna menos o más que otra, no sólo no son iguales sino que no podemos ponerlas en la misma canasta o con el mismo peso, por más obvio que parezca. Las tres ya entradas en el sexto piso de la vida, lo que presumiblemente les daría piso para ser sensatas, cosa que no las tres han mostrado. Las tres podríamos decir que vienen del esfuerzo personal y no han heredado el ser quienes son o han sido en la vida, sino que ellas mismas han forjado su propio destino.

Por un lado tenemos a la gran Beatriz Paredes. Un ícono de la vida pública del País. Una mujer que se abrió espacios en su vida cuando ser mujer y participar en política no era algo común de observar. Ha sido Gobernadora de Tlaxcala y cuatro ‘veces legisladora, ya sea como congresista federal o como Senadora de la República. Es una mujer que ha trabajado con todos los niveles de la población, es decir desde el campo hasta lo más alto de las élites. Es una leona en su sentido más amplio de la palabra, mas sabe, como buena felina, cuándo comportarse y utilizar los huipiles para lo que se requieran. Por otro lado, ha servido a niveles internacionales como enlace y ha sido puente para poder solucionar problemas. Beatriz es una institución en la política mexicana, con lo que eso le da carga positiva y negativa. Su gran lastre hoy, las siglas de las que emana, el PRI.

Por otro lado, tenemos a Claudia Sheinbaum, una política, académica y científica mexicana doctorada. Ha trabajado a niveles internacionales, en la academia, investigación, ONU, en gobiernos estatales, ha sido jefa delegacional y Jefa de Gobierno de la ciudad más grande de América Latina, siendo la primera mujer electa. La doctora tiene las especialidades en medio ambiente y física, que ha puesto al servicio no solo a niveles nacionales sino internacionales, y formó parte del grupo de científicos que recibieron un Premio Nobel por estudios relacionados con el cambio climático. Ha sido activista y le entiende al tema político y de acuerdos para sumar. Una de sus ventajas, su cercanía con el Presidente López Obrador, que también es su carga para una oposición que detesta a AMLO.

Xóchitl Gálvez es una ingeniera y empresaria venida del esfuerzo. Tuvo un cargo en el Gobierno federal para atender el tema de pueblos indígenas y fue jefa de una delegación en la CDMX, así como actualmente es Senadora por el Partido Acción Nacional, externa. Al igual que Claudia son signos de agua. Ocurrente y elocuente, a veces rayando en lo ridículo por atraer la atención, tal vez por lo mismo de su signo.

De esta tercia que hoy se ve en la palestra, podrían surgir las opciones finales para la recta final a la Presidencia de México. Ante ello han surgido varias preguntas interesantes en la vida cotidiana.

¿Está el País listo para ser gobernado por una mujer?

No me cabe la menor duda de que sí estamos y sobre todo se ve en el día a día, las mujeres hacen milagros para sacar adelante a sus hijos, para estar en un espacio de tres pistas: casa, trabajo y vida personal. También cuento que hace una semana se llevó a cabo en San Pedro Garza García una recolección de firmas para lograr una consulta ciudadana ante el INE, y fueron las mujeres quienes hicieron la diferencia tanto en participación como en acción.

¿Podrá una mujer con el tema de la violencia en el País?

En Nuevo León son y han sido las secretarias de estado las que están dando mejores resultados. A nivel federal en Cultura y Trabajo, han sido mujeres las que han presentado unos extraordinarios resultados.

¿Serán realmente competitivas o compiten como lo hicieron en el pasado, para dejar constancia?

Existen nueve gobernadoras de todos los colores, (creo que menos MC por ahora). Diputaciones paritarias salvo en Nuevo León, en donde PAN y PRI no han querido homologar la ley.

Personalmente agrego dos preguntas más provocativas: ¿Se les debe pagar igual que a los varones? La duda ofende. Y ¿serán igual de sucias las campañas? Usted responda.