Xóchitl Gálvez Ruiz, Senadora del PAN, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que ella fue la elegida por el empresario Claudio X. González para ser la candidata a la Presidencia de la República en 2024 de la alianza Va Por México.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva afirmó que aguantaría los embates del Mandatario nacional y apuntó que López Obrador no respeta a las mujeres y le asusta una mujer “entrona” como ella.

“El Presidente dice que fulano, zutano, me van a imponer como candidata, porque él no puede concebir que una mujer valiente, entrona, preparada pueda obtener una posición política por sí misma”, dijo la senadora.

“Me parece lamentable, el Presidente no respeta a las mujeres, ni siquiera a las mujeres que él mismo promueve y se asusta, se asusta conmigo porque soy una mujer independiente [...] En mi vida nadie me ha regalado nada, yo no estoy aquí por un hombre a mi lado, yo estoy aquí por mérito propio”, agregó.

“Me perjudica porque va a iniciar una oleada de odio. Van a intentar destrozarme, desprestigiarme. Todos se van a venir contra mí”, dijo al presumir que contaba con el apoyo de al menos 50 mil personas dispuestas a conseguir firmas y apoyar su candidatura presidencial.

“Señor Presidente, usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política”, dijo minutos después a través de un video en Twitter.

“Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios, porque usted señor presidente es un machista”, insistió, quien también afirmó que las únicas mujeres que López Obrador respetaba “son las que impone”.

“A los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente [...] en mi vida nadie me ha regalado nada, y de usted sólo quiere una cosa, que me respete, porque usted me va a entregar la Banda Presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”, abundó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Xóchitl Gálvez Ruiz será la candidata a la Presidencia de la República en 2024 por el PRI, PAN y PRD que integran la alianza Va Por México.

“Ahora ni siquiera es un dirigente político o dirigente de un partido político, es un gerente, Claudio X. González hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez. Hace como 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas”, dijo.

“Porque ellos suponen que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo, y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores, desde luego no es de los de arriba, pero sí forma parte del mismo agrupamiento, porque también en el bloque conservador hay ‘nivelitos’”, aseguró.

Durante su conferencia de prensa matutina recordó que la única elección que la Senadora ha ganado, fue la de la Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde, según él, viven los más ricos de México.

“Trabajó con Fox, fue directora del Instituto Indigenista y al mismo tiempo, porque pues tiene convicciones muy definidas en favor del pueblo pobre. La única elección que ha ganado, no sé si otra, fue la de jefa delegacional en Miguel Hidalgo, donde viven los más ricos de México, porque ahí están Las Lomas y son los que ahora la están apoyando”, expresó.