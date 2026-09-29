Tirar el dinero, para alimentar el fracaso

Sheinbaum Pardo ha decidido seguir subsidiando las obras insignia de López Obrador, todas irrentables, y continuar tirando dinero en estos proyectos para prolongar su existencia y fracaso.

En los últimos cinco años, las obras insignia del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), todas operan con pérdidas y han requerido, para poder existir y no declararse en bancarrota, subsidios por 233 mil millones de pesos del Gobierno federal.

Estas obras han sido el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), la línea aérea Mexicana de Aviación, y el Grupo Mundo Maya, todas empresas propiedad del Ejército.

Estas empresas para poder seguir operando requieren de 21 mil 214 millones de pesos según el proyecto de Presupuesto egreso de 2027, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió a la Cámara de Diputados.

Ninguna de ellas genera recursos para poder operar por sí misma, y sin ese recurso dejarían de existir. Así, la cantidad de subsidios que estas empresas habrán recibido desde que empezaron a operar es de 254 mil millones de pesos, que podrían haber sido asignados a obras que realmente beneficien a la población.

El Tren Maya, que desde un inicio los especialistas dijeron que era una obra irrentable, que no añadía ningún valor a la región donde ahora opera, es la obra que más subsidios ha necesitado para poder seguir en funcionamiento.

La construcción del Tren Maya costó 500 mil millones de pesos, tres veces más de lo presupuestado, y entre 2024 y 2026 necesitó de 197 mil millones de pesos de subsidios, y en el presupuesto de 2027 se le asignan 18 mil millones de pesos adicionales.

En 2027, el Tren Maya, como lo ha venido haciendo desde que inició operación a finales de 2023, de su costo total de operación el 96 por ciento es subsidio que le otorgue el Gobierno federal.

El Grupo Mundo Maya, que es la empresa Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos -Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), propiedad del Ejército, entre 2024 y 2026 recibió subsidios por 20 mil 890 millones de pesos, y en el presupuesto 2027 se añaden 2 mil 152 millones de pesos.

A la línea aérea Mexicana de Aviación, propiedad también del Ejército, en el presupuesto de 2027 se contemplan subsidios por 882 millones de pesos, que son 636 por ciento superior a lo acumulado en los dos últimos años.

Estos subsidios se hacen necesarios porque los costos de operación de estas empresas superan por mucho los ingresos que ellas mismas generan, por la venta de los servicios que prestan, y con ellos se cubre el déficit que generan.

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido seguir subsidiando las obras insignia de López Obrador, su mentor y líder, todas irrentables, y continuar tirando dinero en estos proyectos para prolongar su existencia y fracaso. Aquí no se incluye el Tren Interoceánico, propiedad de la Marina Armada de México, que desde un principio opera con el 97 por ciento de subsidio.

Los 254 mil millones de pesos tirados a la basura, para hacer que operen cuatro de las ocurrencias de López Obrador, podrían haber sido invertidos en obras que realmente representaran un beneficio para la sociedad, que resolvieran problemas reales, pero no es el caso.