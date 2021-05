El liderazgo se trata de tomar decisiones, de saber que, aunque no podemos tenerlo todo, si podemos decidir qué elegir y a qué renunciar.

Cómo líderes muchas veces debemos por un momento dejar de pensar en lo que queremos ganar y concentrarnos en tener claro lo que vamos a perder, porque simplemente no podemos hacer todo, no al mismo tiempo... Siempre habrá algo que no estaremos dispuestos a sacrificar en orden de cumplir con nuestro propósito.

Un dueño de empresa posiblemente siempre tiene claro lo que puede perder o sacrificar con cada decisión, es natural ¡le duele!, pero en el equipo de líderes de primera línea, como directores, gerentes, supervisores, coordinadores o jefes de área, ese grupo que soporta muchas veces la mayoría de las decisiones que se toman y tienen un impacto que puede sumar o restar al propósito ¿se tiene claro?... Porque, aunque existe el compromiso y la pasión por el trabajo y la propia organización, duele diferente y esto implica naturalmente que el proceso en la toma de decisiones seguirá otro camino, no mejor o peor, pero sí distinto.

El sentido de propósito implica no solo tener claro hacia dónde va la empresa, qué aspira, su razón de ser y la forma en la que cambia su entorno. El sentido de propósito tiene implícito tener claro también el orden de las prioridades, de tal forma que facilite saber cuándo se toman decisiones, ¿qué puede sacrificarse?, ¿qué puede esperar?, ¿qué se puede perder? Por qué tomar decisiones puede doler, puede incomodar, puede dar miedo. La claridad del contexto de la balanza del sentido de propósito nos ayuda a tomar coraje y decidir, aun sabiendo que se perderá algo.

Impulsemos líderes conscientes de sus decisiones, despiertos no solo de lo que buscan ganar, si no alertas además de lo que se puede perder en el plan estratégico de la empresa. Promueve el sentido de propósito y ayuda a tu equipo de líderes a tomar mejores decisiones.

*Profesora de ICAMI en las áreas de Administración y Operaciones

ICAMI Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo