En su primer mandato, el Presidente Donald Trump llegó a obsesionarse con la idea de bombardear los laboratorios mexicanos de fentanilo; ahora, con más prejuicios que pruebas, ha decidido iniciar una guerra comercial de impredecibles consecuencias.

Según la autora, los asesores de Trump no intentaron hacer que el Presidente cambiara de opinión, y se limitaron a pedirle a Brett Giroir que no usara más el uniforme militar cuando acudiera al Despacho Oval.

“Trump se reunió con funcionarios de salud pública y agentes antidroga en el Despacho Oval para debatir cómo frenar la oleada de fentanilo que cruzaba la frontera sur. Allí existía la frustración compartida de que el Gobierno mexicano no estuviera haciendo más para reducir el número de laboratorios de droga”, escribe Haberman.

Así lo narra la periodista Maggie Haberman, de The New York Times, en su libro El Camaleón, la invención de Donald Trump, que editorial Planeta acaba de poner en circulación en México.

La ‘alianza intolerable’

Durante el fin de semana, el camaleón aderezó la firma de sus órdenes ejecutivas con publicaciones en sus redes sociales cargadas de amenazas, pero en la noche del domingo matizó asegurando que el lunes por la mañana hablaría con Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, y también “con México” (quizás su machismo no le permita mencionar por su nombre a la Presidenta Claudia Sheinbaum).

La respuesta mexicana

Las acusaciones de Trump revivieron en México una polémica que Morena y el lopezobradorismo han enfrentado desde hace más de un año, cuando el periodista Tim Golden publicó en el medio ProPublica un reportaje titulado con una pregunta: ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente mexicano López Obrador?

Aunque dicho reportaje no prueba nada, más que la DEA investigó durante un tiempo si narcotraficantes entregaron 2 millones de pesos a operadores de la primera campaña presidencial de AMLO, en 2006, y a pesar de que el propio Tim Golden se cuidó de redactar que “la investigación no concluyó que AMLO supiera de las supuestas donaciones”, la publicación causó gran revelo en México, y permitió a la Oposición alimentar la versión de una supuesta relación de la 4T con el narco, bajo el argumento de que sólo eso explicaba la decisión de López Obrador de no continuar el combate a los cárteles.

Muy rápido, la narrativa opositora creó un vínculo entre el “abrazos, no balazos” del Presidente, su saludo a la mamá de “El Chapo” en sus visitas a Badiraguato y la supuesta complicidad entre políticos de Morena y los grupos criminales que controlan vastos territorios de la geografía nacional.

Bajo esa lógica, se lanzaron a las redes sociales los hashtags #NarcoPresidente #NarcoGobierno y #NarcoPresidenta, con jugosas aportaciones económicas de grupos ligados al PAN, tratando de influir en las campañas electorales de 2024, sin éxito.

Trump, sin embargo, ha vuelto a poner el tema sobre la mesa, y eso ha despertado a la Oposición de su letargo, con el único discurso que cree que le puede funcionar para desprestigiar a la administración de Claudia Sheinbaum, el del “narcogobierno”.

Los gritos lanzados por legisladores del PAN en la sesión del sábado en la Cámara de Diputados, durante la aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit; la sugerencia de “reformar la reforma” y cancelar la elección del Poder Judicial, y la advertencia de los jueces de que ir a la elección del 1 de junio es poner el sistema de justicia en manos del crimen, como dice Trump, son gestos deplorables de quienes quieren sacar raja política a la agresión externa, pero incrementan la presión al gobierno de Sheinbaum.

La Presidenta, quien ha logrado convertir a Trump y sus amenazas en un catalizador de la unidad nacional, respondió desde el sábado, asegurando que la acusación de la Casa Blanca es una calumnia.

Sheinbaum ha dicho, además, que Estados Unidos es responsable del crecimiento de su consumo interno, y que su gobierno ha sido omiso en atacar a las organizaciones criminales que, en su territorio, trafican y distribuyen drogas. Además, aseguró que si en algún lugar existen alianzas con grupos criminales es en las armerías de Estados Unidos, donde se venden las armas con las que se delinque en México.

La Presidenta ha logrado concitar el respaldo de cámaras empresariales, sectores económicos y gobiernos locales, y seguramente aumentará su popularidad al plantar cara frente a Trump, un narcisista acostumbrado a abusar de los más débiles.