La comunicación con Sanichar resultó muy difícil por dos razones. Primero, no hablaba el mismo idioma que los misioneros que lo cuidaban. Siempre que quería expresarse, gruñía o aullaba tal como lo hace un lobo.

En segundo lugar, tampoco entendía las señales. Las personas que no hablan el mismo idioma por lo general pueden entenderse entre sí simplemente señalando varios objetos con los dedos. Pero debido a que los lobos no señalan (ni tienen dedos, para el caso), este gesto universal probablemente no tenía sentido para él.

Si bien Sanichar eventualmente aprendió a entender a los misioneros, nunca aprendió a hablar su idioma. Quizás porque los sonidos del habla humana le resultaban demasiado extraños.

No obstante, cuanto más tiempo permanecía Sanichar en el orfanato, más comenzaba a comportarse como un humano. Aprendió a ponerse de pie y, según los misioneros, comenzó a vestirse solo. Algunos dicen que incluso adquirió el rasgo más humano de todos: fumar cigarrillos.