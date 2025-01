El mitin y el mensaje de los 100 días tenían destinatarios domésticos, pero la idea principal era mostrarle a Donald Trump que Claudia Sheinbaum no es Justin Trudeau; que goza de respaldo popular y un capital político capaz de llenar la plaza más grande del País.

Casi al final del mitin por sus primeros 100 días de gobierno, Claudia Sheinbaum hizo una pausa, tomó aire, y leyó la parte más importante del discurso que preparó durante toda la semana.

“Siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, dijo para deleite de la plaza, que estalló en vivas, aplausos y arengas.

La frase, diseñada para llenar titulares de prensa, fue la parte culminante de un mitin preparado con esmero por el gobierno y los operadores políticos de Morena, cuya misión era llenar el Zócalo y, desde ahí, mostrar el músculo del “segundo piso de la cuarta transformación”.

Los mensajes del mitin de los 100 días tuvieron, desde luego, destinatarios domésticos; como cuando la Presidenta cuestionó, sonriente, por qué sus opositores pensaban que tenía que romper con Andrés Manuel López Obrador.

O cuando advirtió a los suyos que los funcionarios de primer nivel no tendrán aumento salarial durante todo el sexenio.

O cuando anunció que seguirán los apoyos sociales y que en 2025 la inversión en derechos sociales para el bienestar será de 835 mil millones de pesos.

Pero el mensaje, el mitin, la movilización, parecían diseñadas para un interlocutor externo. Y así lo llegó a comentar la presidenta con quienes la visitaron la semana pasada en Palacio Nacional, a quienes explicó que el mitin de los cien días, una costumbre heredada de López Obrador -una más-, se hacía necesario no tanto por las condiciones políticas internas, en donde la oposición se ha vuelto irrelevante, sino por la coyuntura marcada por la segunda victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos.

La idea era mostrarle a Donald Trump que la presidenta no está sola; que Sheinbaum goza de una popularidad que se refleja en un Zócalo lleno o en una aprobación del 70, o hasta del 80 por ciento, según la encuesta que se vea; que no está contra las cuerdas y que negociar con ella no va a ser lidiar con un cadáver político.

El Zócalo de este domingo de alguna manera decía: Claudia Sheinbaum no es Justin Trudeau, obligado a dimitir la semana pasada, sino una jefa de Estado con respaldo popular y un capital político capaz de llenar la plaza más grande del País... y que se prepara para lidiar con Trump leyendo el libro de memorias de la ex Canciller alemana Angela Merkel.