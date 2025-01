Minimiza Imelda Castro advertencias de Trump y respalda estrategia migratoria de Sheinbaum

CULIACÁN._ La Senadora de Sinaloa, Imelda Castro Castro, descartó que se den deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos por políticas migratorias del Presidente Donald Trump, ya que estas declaraciones corresponden, más, a una estrategia de atención mediática.

Indicó que la retórica del mandatario contra México no ha cambiado respecto a su anterior gestión como presidente, en la que, en algunos temas, se desempeñó incluso mejor que Barack Obama.

“No creo (que haya deportaciones masivas) porque Donald Trump ya fue presidente de Estados Unidos y gobernó igual, incluso mejor que en muchos temas con Obama, por ejemplo. O sea, Obama no hablaba nada que iba a ver deportaciones y fue el presidente de Estados Unidos que en la historia ha deportado más migrantes”, indicó Imelda Castro.

“La migración, como hemos dicho, es un fenómeno social, no es un delito, sin embargo, el presidente electo de Estados Unidos tiene una capacidad mediática como nadie, es muy especial el presidente Donald Trump, pero creo que son, más bien, declaraciones”, aseguró.

Declaró que confía en la estrategia migratoria que ha plasmado la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el cual se enfoca principalmente en lograr un entendimiento con Estados Unidos.

Mientras que, una segunda alternativa correspondería a las acciones que deberá emprender el Gobierno federal ante la posibilidad de recibir flujos de migrantes.

“El plan B es que si definitivamente se da algún tipo de deportación pues México tiene una economía muy fuerte y un gobierno muy legitimado y tiene todas las condiciones para recibir a algunos flujos de migrantes, yo no le veo problema a eso, pero creo que no se va a presentar. No va a ser necesario, el plan B que tiene la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

“Me parece que hay que ver mucho a Donald Trump como ese personaje mediático que es, pero más allá de eso me parece que gobierna como cualquier gobernante norteamericano, no importa si es republicano, el Partido Demócrata y además México ha tenido inteligencia, particularmente con Andrés Manuel López Obrador para tratar con gobernantes polémicos como es Donald Trump”, señaló.