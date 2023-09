La trama

Segundo volumen

El libro segundo comienza con el breve retorno a casa de Nikolái Rostov. Encuentra a su familia en la ruina financiera debido a la mala gestión de su patrimonio. Nikolái pasa en su casa un invierno lleno de acontecimientos en compañía de su amigo Denísov, el oficial del regimiento de húsares Pavlogradski a quien sirve. Natasha se ha convertido en una hermosa joven y Denísov se enamora de ella. Le propone matrimonio, pero es rechazado: su madre le ruega a Nikolái que encuentre para sí una buena perspectiva matrimonial que ayude a la familia, pero este no accede a su petición y promete casarse con su novia de la infancia, Sonia.

Pierre Bezújov, tras recibir su gran herencia, pasa de ser un joven torpe a ser uno de los solteros más ricos y codiciados del Imperio ruso. Quiere contraer matrimonio con la hermosa e inmoral Hélène, hija del Príncipe Kuraguin (Elena Vasílyevna Kuráguina), por la cual se siente atraído superficialmente, a pesar de saber que su decisión no es correcta. Hélène, que se rumorea que está involucrada en una relación incestuosa con su hermano, el no menos encantador e inmoral Anatol, le cuenta a Pierre que nunca tendrá hijos con él. Se rumorea además que Hélène tiene un romance con Dólojov, el cual se burla de Pierre en público. Este pierde entonces los estribos y desafía a Dólojov, un duelista experimentado y asesino despiadado, a un duelo. Inesperadamente, Pierre hiere a Dólojov. Hélène niega su romance, aunque Pierre está convencido de su culpabilidad, y después de comportarse de manera violenta con ella, la abandona. En medio de su confesión moral y espiritual, Pierre se une a la sociedad masónica y se ve envuelto, por consiguiente, en su política interna y modo de vida. Gran parte de este segundo volumen trata las pasiones y conflictos espirituales de Pierre por convertirse en un hombre mejor. Abandona su antiguo comportamiento despreocupado de rico aristócrata y entra en el particular viaje filosófico de Tolstói: ¿Cómo llevar una vida de moral aceptable en un mundo éticamente imperfecto? La pregunta lo desconcierta y confunde continuamente. Intenta liberar y mejorar la vida de sus siervos, pero finalmente no consigue logros importantes”.