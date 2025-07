Un cuerpo policiaco que hasta ahora opera con impunidad y a total discreción de Trump, que persigue a sus disidentes y que requiere de que los ciudadanos reporten a sus vecinos para cumplir con todas sus funciones presenta muchas similitudes con otros cuerpos del pasado. Quizá sería precipitado acusar a ICE de haberse convertido en una policía secreta en la definición tradicional de la palabra, pero lo que está claro es que se encuentra en el camino.

La migración y el control de esta continúan en el centro de la agenda pública estadounidense. Según Pew Research, para febrero de este año el 48 por ciento de la ciudadanía considera que la migración es un grave problema para el país, mientras que el 12 por ciento de los votantes la declaró su preocupación principal al emitir su voto en las elecciones pasadas. Sin embargo, la preocupación que este tema genera en el imaginario estadounidense es principalmente especulativa. A pesar de la insistencia de Trump de que los inmigrantes han generado una escalada significativa en la cantidad de crímenes violentos cometidos en Estados Unidos, la evidencia se ha encargado de reiterar una y otra vez que esto simplemente no es real. Esto ha creado una especie de Uróboro discursivo: la administración debe perseguir a los migrantes porque están en el centro de la agenda y los migrantes están en el centro de la agenda porque la administración los colocó ahí. El cuerpo encargado de cumplir esta función es Immigrations and Customs Enforcement (ICE), que en los últimos meses ha vivido un aumento importante de su presupuesto, sus responsabilidades y perfil público, hasta el punto de convertirse en uno de los protagonistas mediáticos de la nueva administración.

Han pasado 10 años desde aquel 16 de junio de 2015, cuando Donald Trump bajó por la escalera dorada de su edificio en Nueva York para anunciar sus intenciones de competir por la Presidencia en 2016. En el primer discurso donde abandonó su vida como socialité y estrella de televisión para transformarse en un actor político, dejó clara su preocupación principal. “Cuando México manda a su gente, no manda a la mejor. Envía a gente con muchos problemas y traen drogas, crimen y son violadores”, afirmó Trump aquel día. La retórica antinmigración del nuevamente Presidente de los Estados Unidos y el resto de su partido no ha parado.

Nuevas responsabilidades

y más presupuesto

Según el Project 2025 -un documento ideado por la Heritage Foundation, que establecía algunas de las acciones necesarias que debía realizar el Partido Republicano de ganar las pasadas elecciones, con el fin de consolidar la supremacía del poder ejecutivo- ICE debía cumplir con una cuota de 3 mil arrestos diarios, o más de un millón anuales. El cumplimiento de este número es extremadamente complicado. El brazo policiaco de ICE sólo cuenta con alrededor de 6 mil 100 agentes, por lo que esta cuota supondría que cada uno debería arrestar a 182 personas al año. Esto implica dos cosas: en primer lugar, no todos los detenidos serán “criminales”, como indica la misión original del organismo, y que será imposible cumplir con este número de no aumentar considerablemente el poder y las responsabilidades del cuerpo.

ICE como herramienta violenta de alto perfil

La nueva fuerza de ICE no es una casualidad. El organismo está siendo utilizado por Donald Trump para consolidar su poder y proyectar una imagen de rudeza y fuerza a cualquier persona que busque oponerse a él y su plataforma. El cuerpo ahora opera vehículos blindados y granadas aturdidoras. Debido a esta evidente militarización, sus redadas recuerdan a las operaciones militares del ejército estadounidense o a las misiones del FBI.

Esto ha generado un incremento en su perfil público. En Google Trends podemos percatarnos del interés en el tema desde que la empresa comenzó a recopilar información en 2004 (gráfica).

La agencia no es una que se ubique dentro del imaginario estadounidense regularmente. Cuando Trump no estuvo en el poder, la agencia no fue relevante para los usuarios de Google, representada por una escala de popularidad de búsqueda en el sitio que va del cero a 100. Mientras el Mandatario se encuentra en la Casa Blanca, es uno de los temas más buscados, con una proyección que indica que el interés seguirá aumentando. Asimismo, los medios han reportado más sobre ICE que nunca en la historia. Según información del repositorio Newspapers.com, de la creación del organismo en 2003 hasta 2024 se promediaban 13 mil menciones en periódicos estadounidenses del término Immigration and Customs Enforcement. En el último año estas palabras han aparecido más de 22 mil veces en los medios escritos de este país.

Pero esta presencia en los medios y en las mentes de la ciudadanía no es ninguna casualidad. La actual administración ha hecho un esfuerzo publicitario importante para hacerle saber al público que las deportaciones masivas están en marcha. Desde pósters al estilo del Tío Sam, videos de cientos de migrantes siendo arrastrados hacia las cárceles de Bukele en El Salvador, hasta personalidades de televisión mostrando las redadas de ICE en sus programas. Esto responde a una estrategia doble: hacerle ver a su base que está dispuesto a hacer lo necesario para arreglar el “problema” (según su propia retórica) de la migración y, al mismo tiempo, intimidar a sus detractores.

Lo más grave es que el cuerpo militarizado no sólo está siendo utilizado como una herramienta mediática, sino también como una violenta herramienta política. Las funciones del organismo ya no sólo se limitan a la migración. Ahora, al más puro estilo de la Stasi o la Gestapo alemanas, ICE persigue a disidentes políticos. Ejemplos bastan, pero los más preocupantes son el arresto de Brad Lander, candidato a Alcalde y contralor de Nueva York, por exigir ver una orden de arresto de un migrante que había sido aprendido en una Corte federal; el arresto del Senador Alex Padilla por interrumpir una rueda de prensa de Kristi Noem (directora del Departamento de Seguridad Nacional), o la detención y retención de Mahmoud Khalil, estudiante extranjero que estaba en Estados Unidos de forma legal y líder de opinión, por vociferar posturas contrarias a las del régimen.

Quizá sería precipitado acusar a ICE de haberse convertido en una policía secreta en la definición tradicional de la palabra, pero lo que está claro es que se encuentra en el camino. Un cuerpo que hasta ahora opera con impunidad y a total discreción del mandatario, que persigue a sus disidentes y que requiere de que los ciudadanos reporten a sus vecinos para cumplir con todas sus funciones presenta muchas similitudes con otros cuerpos del pasado. Aun así, todavía deben seguir las órdenes del sistema de justicia estadounidense, el cual ha logrado que liberen a Khalil y que regresen a Abrego García de El Salvador, entre otros logros. Las cortes federales deberán mantenerse vigilantes para evitar que Estados Unidos siga la ruta de los regímenes policiales y autoritarios del Siglo 20.

El autor es Mauricio Rojsen, politólogo por la Universidad Iberoamericana y coconductor del pódcast Hablemos de EU. Es especialista en la política y el sistema electoral estadounidense y ha participado en cobertura de estos en varios medios.