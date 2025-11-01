Muchos quieren normalizar y decir que lo que hemos vivido es algo que ya se ha vivido con anterioridad, pero no recuerdo (puedo estar equivocado por supuesto) que se haya cancelado el festejo del Grito de la Independencia por dos años consecutivos en alguna otra ocasión, o que se hayan cancelado los conciertos de la Feria Ganadera por dos años consecutivos.

En este espacio, he señalado en múltiples ocasiones mi amor por mi país y mi estado, señalé que hubo un tiempo que estuve lejos y lo extrañé, también he escrito que en ocasiones siento que el amor que siento no es correspondido, esto por situaciones que han pasado en esta tierra, justo como las que estamos viviendo hace más de un año.

Muchos quieren normalizar y decir que lo que hemos vivido es algo que ya se ha vivido con anterioridad, pero no recuerdo (puedo estar equivocado por supuesto) que se haya cancelado el festejo del Grito de la Independencia por dos años consecutivos en alguna otra ocasión, o que se hayan cancelado los conciertos de la Feria Ganadera por dos años consecutivos, ya que todo parece indicar que este año al igual que al anterior no habrá conciertos. No recuerdo tampoco ver tantos locales/casas abandonadas o en renta. ¿Se ha fijado cuántos locales se encuentran solos en el Centro? ¿En el corazón de Culiacán? ¿Cuántos negocios han cerrado? ¿Es esto normal?

Los sinaloenses tenemos fama de presumir nuestro estado, nuestra comida, nuestras bellas playas, la tierra que sin duda produce tanto alimento, nuestra gente cálida y amable, pero quitemos eso, y dígame: Usted, ¿qué presume?

¿Presume la tranquilidad con la que puede andar en la calle?

¿Presume la limpieza de las calles?

¿Presume el estado de los servicios de transporte?

¿Presume el estado de las carreteras?

¿Presume las condiciones en las que se encuentran las instalaciones deportivas (del deporte que guste)?

¿Presume la vida nocturna?

¿Presume el alumbrado público?

¿Presume a nuestras autoridades?

¿Presume la manera en que se combate la corrupción?

¿Presume la manera en que se encuentra el sistema de salud?

¿Presume la disponibilidad de medicinas en cualquier momento?

¿Presume la transparencia que existe en obras públicas?

¿Presume el estado en el que se encuentran las escuelas públicas?

¿Presume los servicios básicos?

¿No? Entonces, si quitamos nuestras bellas playas, la tierra fértil, nuestra gente cálida, nuestra sazón para cocinar, dígame por favor: usted, ¿qué presume?