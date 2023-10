rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

Vivir, para el ser humano, no puede reducirse a un simple transcurrir. Es necesario buscar un sentido a lo que se vive, de lo contrario se navega en la incertidumbre hacia la vejez y decrepitud sin encontrar luz, razón, aliciente y motivación. Al saber que su paso por este mundo es pasajero, el hombre alza su mirada e inquiere sobre su razón de ser. Su vida no puede reducirse a una casualidad, a un puro azar ni a un estéril pasar; es necesario encontrar una finalidad dentro de su misma finitud.

Los animales viven, pero no saben que viven; es decir, no son conscientes de su vivir. El ser humano es el único que puede plantearse interrogantes acerca de este hecho trascendental, pues no se contenta con vivir, sino que busca responder a las razones de su vivir.

Al saber que su paso por este mundo es pasajero, el hombre alza su mirada e inquiere sobre su razón de ser. Su vida no puede reducirse a una casualidad, a un puro azar ni a un estéril pasar; es necesario encontrar una finalidad dentro de su misma finitud. La vida no es una estepa inmensa, ni un árido y prolongado desierto; por eso, se debe recorrer con profunda consciencia e inigualable intensidad, siguiendo el sabio consejo de Blaise Pascal: “Daos cuenta de que el hombre sobrepasa infinitamente al hombre”.

Para vivir a plenitud, el hombre debe consolidar al máximo su humanidad. Utilizando un término acuñado por Dante, en su Comedia, cuando trata de explicar cómo ascendió con Beatriz al Paraíso, utiliza: transhumanar; es decir, trascender lo humano; pasar de la condición de gusano a la de mariposa en esa nueva etapa a la que acaba de arribar.

Empero, ya desde esta vida podemos comenzar la transhumanación, siempre y cuando no entendamos ese término al estilo de Julián Huxley, hermano de Aldous, quien entendía el neologismo como la superación que logra el hombre de sí mismo a través del desarrollo tecnológico. Es decir, entendamos transhumanar como vivir a plenitud.

¿Vivo a plenitud? ¿Desarrollo todas mis potencialidades?