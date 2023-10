Taking a Closer Look at the Vaunted Scandinavian Welfare States

https://mises.org/wire/taking-closer-look-vaunted-scandinavian-welfare-states

“Sanandaji también observa este patrón en otros países escandinavos: ‘Curiosamente, Dinamarca no está sola en este sentido. Cuando los países nórdicos tenían sectores públicos de tamaño similar al de Estados Unidos (1960), los suecos vivían 3,2 años más que los estadounidenses, mientras que los noruegos vivían 3,8 años más. Hoy la diferencia se ha reducido a 2,9 años en Suecia y 2,6 años en Noruega’.

Además, algunos dicen que el bienestar está vinculado a la movilidad social en Escandinavia, pero nuevos hallazgos han demostrado que Suecia tenía altas tasas de movilidad antes de establecer un estado de bienestar. Los ingresos en Escandinavia son más iguales, pero también lo eran antes de la expansión del bienestar. En Escandinavia, la igualdad de ingresos se explica por similitudes genéticas y culturales. Las personas con genes y culturas similares exhiben preferencias y rasgos similares. Por lo tanto, es probable que sus intereses profesionales sean comunes y esto a menudo conduce a la igualdad de ingresos. Con una mayor diversidad cultural y genética, habrá más variación en los intereses y disparidades en los ingresos. No sorprende que países con mayor diversidad como Estados Unidos e Inglaterra sean más desiguales.

La gente parece olvidar que Escandinavia es una región digna de confianza, productiva y homogénea. Como los escandinavos confían, los costos de transacción son más bajos, por lo que es más fácil construir instituciones y asegurar el respaldo para políticas importantes. Aún más interesante es que, debido a los altos niveles de confianza, la gente apoyará más el bienestar porque no imputará intenciones sin escrúpulos a otros destinatarios.

Además, los escandinavos confían unos en otros porque, en promedio, son personas notablemente honestas. Por lo tanto, el riesgo de que las personas utilicen la asistencia social para defraudar al gobierno es sustancialmente menor. De igual importancia es que las sociedades homogéneas apoyan el bienestar, ya que es menos probable que los extranjeros se beneficien. Debido a las peculiaridades únicas de Escandinavia, las políticas de bienestar que parecen funcionar en esta región fracasarían en otros lugares.

Lograr que la gente respalde el bienestar es más difícil en sociedades diversas, que no desarrollarían el capital social necesario para generar apoyo al bienestar. Los estados de bienestar al estilo escandinavo también son imposibles en países improductivos donde la gente está menos orientada al trabajo. Sin la productividad para generar recursos, nunca podrá haber un Estado de bienestar.

A pesar de los elogios al bienestar en los estados escandinavos, Suecia y Dinamarca tuvieron que reestructurar sus economías en los años 90 para frenar los excesos de las políticas estatistas. Sin duda, Escandinavia cuenta con un desempeño estelar, pero esto no se debe a las políticas de bienestar. Los países que quieran seguir a Escandinavia deberían copiar su cultura y sus políticas de mercado en lugar de sus iniciativas de bienestar. Los lugares típicos simplemente no tienen las normas para preservar un estado de bienestar al estilo escandinavo”.