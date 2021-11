¿Y ahora, quién podrá salvarnos? ¡El marketing!

Existe la falsa creencia de que la innovación comercial y sustentable, sólo tiene cabida en determinadas industrias, a colación se comparten algunos ejemplos y casos de éxito con los que se desea rebatir tan endeble superstición:

Abogados sin corbata es un despacho que ofrece servicios a través de plataformas digitales y un call center, para atender demandas de consumidores que no se atreven a consultar a los abogados por considerar que es un ámbito muy complejo y de alto costo. Esta empresa desarrolló servicios mucho más amigables, empáticos y a precios asequibles, logrando mayor proximidad y cercanía con clientes que no eran atendidos por los despachos tradicionales.

Un restaurante catalán que oferta al mercado comunicando lo peor de su menú, a través de un mensaje en una pizarra en su punto de venta, logrando tener la curiosidad de los comensales de conocer sus servicios y degustar sus platillos, ¿Qué empresa se atreve a decir que tiene el peor vermut del mundo? Esto es una verdadera disrupción.

Contenedores de logística rosas, la empresa ONE (Ocean Netwok Express), decidió que sus contenedores fueran rosas y blancos para posicionarse con un color distinto a los tradicionales y distinguirse de la competencia. Posiblemente esta disrupción no sea tan relevante, pero simplemente el color logró su objetivo de ser diferente en el mercado.

Agencia funeraria García López, desarrolla una campaña de comunicación para su público objetivo, promoviendo la salud en las personas, con imágenes de jóvenes haciendo deporte y que en ningún momento muestra contenidos de sus servicios funerarios, más allá de su logotipo y datos de contacto. ¿Cuándo se ha visto que una funeraria desarrolle este tipo de estrategias de comunicación?

Se construye una carretera de asfalto ecológica en México con una longitud 4 km y con la utilización de 425,000 empaques de pet, logrando alargar la vida hasta en un 50% según Forbes México. ¿Una carretera construida con botellas pet? ¡inimaginable no!

Existe una sala de juntas sin paredes, en las oficinas de Connectory Bosch GDL, es un área de trabajo que no tiene muros en sus costados y solamente cortinas, esto con la intención de que haya mayor apertura y colaboración de empresas que quieran participar en un proyecto, que cuando pasen por ahí escuchen la conversación y posiblemente decidan colaborar.

Las brigadas Cheyenne de Chevrolet, que son flotillas de camionetas que van a las comunidades más vulnerables a solucionar problemas de energía eléctrica, drenaje, limpieza, entre otros, generando bienestar y una mejor calidad de vida para estos ciudadanos. La empresa lleva 10 años logrando esta contribución a la sociedad.

La línea aérea alemana Lufthansa Cargo realizó su primer vuelo de carga de aviación comercial operado al 100% con combustible sostenible de aviación, logrando así contribuir con el medio ambiente, esto posiciona a la compañía como socialmente responsable a través de una innovación en el consumo de combustibles no contaminantes.

La compañía Grupo Bimbo comunica un gran compromiso ante la sociedad, de asegurar que, en el 2025, el 100% de sus empaques sean biodegradables, compostables y reciclables, esto es una gran contribución a la ecología, debido a la gran cantidad de envases que se desechan día con día, de esta empresa multinacional de productos de consumo masivo.

El siglo XXI ha dado lugar a una nueva era de transparencia y compromiso ante la que ciudadanos y negocios ya no pueden mantenerse equidistantes o indiferentes.

Las nuevas generaciones de consumidores Centennials, Millennials, y también los nuevos líderes empresariales, demandan más y mejor información para tomar decisiones, mostrando una inclinación innegable hacia la responsabilidad social y la innovación disruptiva en el devenir de sus acciones.

Para los consumidores informados, el diseño, la calidad y la tecnología son imprescindibles a la hora de adquirir un bien o servicio, pero no se limitan solo a valorar aspectos tangibles o fácilmente identificables, ahora también buscan relacionarse con marcas, productos y personas que proyecten una imagen de respeto, innovación creativa, solidaridad, empatía con la naturaleza y con la sociedad en su conjunto.

Es aquí donde se demuestra la gran importancia de que cualquier compañía, no importando el sector al que pertenezca, tamaño de la organización, alcance geográfico o segmento al que atienda, debe implementar un marketing creativo que logre impactar a sus clientes con ideas novedosas y poco comunes.

Esto es así porque para mantenerse vigente, en un mercado saturado con una oferta poco diferenciada, las empresas deben combinar creatividad e innovación junto a un enfoque de propósito social capaz de hacer que los negocios, marcas, productos o servicios puedan trascender alcanzando un simbolismo memorable.

Nunca fue tan necesario atreverse a salir de lo convencional y hoy en día es un aspecto indispensable. Es el momento de plantearnos cómo puede ser su empresa la protagonista del marketing de una nueva generación de estrategias comerciales disruptivas con propósito social.

Si se tarda en hacerlo, es posible que su competencia se adelante, lo que podría tener unos efectos muy negativos en su cuenta de resultados, dañando irreversiblemente su capacidad de competir. Estamos a poco tiempo de cerrar este 2021, todavía es momento de tener un grado de locura que logre sorprender al mercado con una estrategia comercial fuera de serie. Sus clientes se lo agradecerán, por lo tanto, no dude en hacerlo. Existen estudios que afirman que 90% de los consumidores pagarían un sobre precio por recibir mejores experiencias de las marcas (Bien Pensado, David Gómez) ¿Por qué no hacerlo? ¡Piénselo, pero no se tarde mucho! ¡No vaya ser que llegue tarde a sorprender a sus clientes!

Articulista y Autor del libro “Merca Think, pasión + disrupción”

Conferencista en ICAMI Región Noroeste

ICAMI, Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo