‘Yo viví la bomba atómica’, un libro (2)

El testimonio de Pedro Arrupe da cuenta de que, ante el dolor y el sufrimiento de otros, la única respuesta es estar junto a quienes sufren, que ante la catástrofe humana solo queda la solidaridad y responder con acciones concretas. No puedes detener la guerra ni modificar las decisiones de los gobiernos, pero puedes atender a las personas heridas y a quienes lo necesitan.

El Padre Pedro Arrupe, autor del libro “Yo viví la bomba atómica”, publicado por vez primera en 1952, vivió el brutal acontecimiento cuando se desempeñaba como maestro de novicios de la Compañía de Jesús en Japón. El noviciado de Nagatsuka estaba a seis kilómetros del sitio donde cayó la bomba, en Hiroshima. Antes de entrar de jesuita había estudiado Medicina, y convierte el noviciado en un hospital de campaña, para atender a las víctimas de la bomba atómica. Su testimonio da cuenta de las carencias y las enormes dificultades para atender a los heridos inmediatamente después de la explosión. No había suficientes médicos, medicinas, alimentos ni instalaciones sanitarias. Las heridas producto de la radiación atómica se presentaban como algo desconocido. ¿Cómo atenderlas? Su relato, es el de un sacerdote que, de manera directa cura, acompaña, consuela y comparte el sufrimiento. Y subraya que detrás de las cuantiosas cifras de muertos y heridos existen personas concretas. Los sobrevivientes aparecen marcados por quemaduras, heridas y una situación de desconcierto absoluto. Su testimonio, combina la experiencia del testigo, la del sacerdote y la del médico que participa directamente en las labores de auxilio a las víctimas y sus familias. La experiencia de Hiroshima representa una ruptura fundamental en la historia contemporánea. Hasta entonces, las guerras habían conocido armas de enorme poder destructivo, pero la bomba atómica introdujo una capacidad de destrucción radicalmente nueva. El testimonio de Arrupe muestra esa ruptura desde el terreno mismo. La ciudad y sus habitantes desaparecen en cuestión de segundos.

La obra conserva una notable actualidad