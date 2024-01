En 2023, Sabuesos Guerreras localizó a 42 personas desaparecidas y teme que en este año pasen por una lucha jurídica por la desaparición de su colectivo como efecto del “censo casa por casa” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, informó la líder del grupo María Isabel Cruz Bernal.

“Otros años hemos cerrado con 10 u ocho, no tanto. Este año sí cerramos con bastante. En 2022 cerramos con 10 localizados, o sea el triple en 2023”, comentó Cruz Bernal.

Destacó que el año pasado ha sido en el que más han localizado personas, pues el lugar de búsqueda no lo habían descubierto antes y fue indicativo para poder encontrar a los que ya no tienen voz.

“Incluso tendremos que regresar porque todavía no terminamos de trabajar. Esa fue la investigación que nosotras hicimos, a través de una denuncia anónima de ese lugar”, señaló.

María Isabel explicó que los localizados fueron hombres y que ninguna mujer estuvo en la lista de esos 42.

Además, esperan que en 2024 no haya más desaparecidos, que no se sumen más personas al colectivo de búsqueda, pues no quieren que la situación en el País se agrave más.

“Esperamos del 2024 que no haya más desaparecidos, que se encuentren los que están desaparecidos. Somo 1 mil 250 personas en el colectivo y no queremos ser más, pero siguen aumentando”, expresó.

Declaró que cree que este año les espera una lucha jurídica, pues el “censo casa por casa” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene la intención de actualizar Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, puede ser un riesgo para la desaparición de los colectivos de búsqueda como Sabuesos Guerreras.

“Traemos el problema con el Presidente de la República con el censo, la desmantelación nacional de búsqueda, el querer desaparecer entre ellos la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Víctimas. Nos preocupa porque ahora tendremos que luchar por ese lado”, opinó.

“(Pido) a las autoridades que se pongan a trabajar, que hagan su chamba, a buscarlos hasta encontrarlos y si no, que hagan las confrontas, que se pongan a identificar”, manifestó María Isabel Cruz Bernal, de Sabuesos Guerreras.