$!27 de julio Día del Perro Callejero: Sinaloa enfrenta el reto de miles de animales en abandono

Detrás de una mirada triste o una espera en la calle, existe una historia que muchas veces ha sido marcada por el abandono. Cada perro que vive en situación de calle enfrenta diariamente la falta de alimento, refugio y protección, pero también mantiene la esperanza de encontrar una familia que le brinde una segunda oportunidad. Este 27 de julio se conmemora el Día del Perro Callejero, una fecha que busca generar conciencia sobre la situación que viven millones de animales en condición de abandono y promover una cultura de respeto, cuidado y adopción responsable. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen entre 23 y 27 millones de perros, de los cuales aproximadamente el 70 por ciento se encuentra en situación de calle, lo que coloca al país entre los primeros lugares de América Latina en abandono animal.





En Sinaloa, organizaciones dedicadas a la protección y rescate animal han advertido sobre el incremento de casos de abandono y maltrato de perros y gatos en distintos municipios del estado. Marisela Castaños de la Fundación Balto y Togo A.C., señaló que Sinaloa se encuentra dentro del top 10 nacional en abandono animal, una situación que, dijo, requiere mayor conciencia y participación de la sociedad. Explicó que uno de los principales retos es fomentar la adopción responsable, ya que recibir a un animal de compañía implica asumir compromisos a largo plazo. "Nos hace falta una mayor humanidad y fortalecer los valores del cuidado del medio ambiente y de los animales que viven en él, así como las adopciones responsables. Un perro es un animalito que alegra tu vida, es un miembro más de tu familia. Hay mucha gente que los maltrata; entonces, si no quieren tener mascotas, pues que no las tengan. ¿Para qué tenerlos encadenados o sufriendo? No se vale" expresó. Castaños hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar a los refugios que trabajan en el rescate de animales. En el caso de la Fundación Balto y Togo, actualmente cuentan con alrededor de 220 perros en espera de encontrar un hogar. Además de la adopción, explicó que existen distintas formas de ayudar, como donaciones en especie de alimento, artículos de limpieza, juguetes, apoyos económicos o mediante actividades de voluntariado, una de las acciones que, dijo, representa un gran respaldo para las organizaciones.



