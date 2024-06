Cerca de una veintena de imágenes tomadas por “El Morro” dieron vida al Corredor Cultural Dámaso Murúa Beltrán, para ilustrar una pequeña parte de la interminable trayectoria de Escobar.

Familiares, colegas que se convirtieron en amigos y personas que le han acompañado durante más de 50 años, nuevamente se mostraron a su lado para apreciar el legado que ha forjado a través de la fotografía.

”Tantos y tantos amigos que hace uno en esta profesión, de veras eh, se las recomiendo. Así es el periodismo”, alcanza a decir antes de sacar otra de sus risas, esas que le distinguen como persona.

”El destino me llevó al periódico Noroeste, y me hizo partícipe de un momento histórico del periodismo sinaloense, el tránsito en que esto pasó de ser un oficio a alcanzar el nivel de profesión. Poco a poco me fui preparando, y ya no fui solo el fotógrafo que llegaba a un evento, sino que empecé a llegar y empecé a ver cosas diferentes, empecé a encontrar lo que para el común de la gente quizá era algo normal, para registrarlo en mi lente, me empezó a dar por el gusto de la crítica”.