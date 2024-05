Dentro del sitio oficial “Candidatas y candidatos, conóceles”, habilitado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para que la ciudadania encuentre información curricular y sobre propuestas de los aspirantes a cargos públicos, solamente dos perfiles que optan por la Alcaldía de Culiacán han publicado fichas con sus datos.

A falta de tres semanas para celebrarse la jornada electoral del 2 de junio, únicamente Juan de Dios Gámez Mendívil, Presidente Municipal sustituto con licencia y candidato por Morena, y Sandra Guadalupe Martos Lara, aspirante de Movimiento Ciudadano, presentan sus perfiles en el portal del IEES.

No obstante, la autoridad electoral local dispone de hasta seis registros de candidaturas por la Alcaldía de la capital, los otros contendientes son Lourdes Érika Sánchez Martínez, abanderada por PRI-PAN-PRD-PAS; María Victoria Sánchez Peña, por el Partido del Trabajo; Julio César Osuna Chaidez, que compite por el Partido Verde Ecologista de México; y Jesús Alfredo Tapia Jiménez, del Partido Encuentro Solidario.

Además de los datos generales y de trayectoria académica y laboral de los aspirantes, en el portal especial habilitado por el IEES las candidaturas responden a preguntas como “¿Por qué quiero ocupar un cargo público?”, así como plantear dos propuestas de campaña y una más específicamente en materia de género o atención a algún grupo en situación de discriminación.

Perfiles

Sandra Guadalupe Martos Lara, egresada de la Licenciatura en Educación Preescolar de la Escuela Normal de Sinaloa en 1994, también expuso contar con una Maestría en Ciencias de la Educación por la misma institución, obtenida en 1999. Aunque ninguno de los dos grados le son reconocidos en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública federal.

En su trayectoria política, fue Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán entre 2018 y 2021, además de Coordinadora Estatal de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control en la Secretaría de Transparencia de Sinaloa durante 2020 y 2021.

La candidata aprovechó el espacio de la pregunta “¿Por qué quiero ocupar un cargo público?” para enlistar hasta 11 propuestas de lo que sería su administración municipal, en lugar de las dos que pidió el Instituto.

Dichos planteamientos consisten en “socialización de proyectos con la ciudadanía”, recolección de basura clasificado, limpieza de parques y jardines, orden y limpieza en la ciudad, educación vial, proyectos con y para las mujeres, dirección general de la juventud, proyectos de antología para la obra pública y desarrollo urbano, énfasis en la primera infancia, proyecto de vivienda, y atención a las sindicaturas.

Su propuesta en materia de género o atención a sectores que sufran discriminación se resumen en una Ley Integral para la Igualdad de Género y la No Discriminación.

Juan de Dios Gámez Mendivil presume una Licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma de Sinaloa y un Máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá. El Registro Nacional solo le reconoce la de licenciatura obtenida en 2013.

En su experiencia dentro del servicio público, fue asistente en la Coordinación General de Asesores y Políticas Públicas del Gobierno de Sinaloa entre 2007 y 2009, luego ocupó la jefatura en el Departamento Técnico-Normativo de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE (2013-2017).

Fue asesor de Rubén Rocha Moya, actual Gobernador, y de quien es ahijado de bautizo, cuando era Senador de 2018 a 2021; fungió como Delegado de Programas Federales para el Bienestar en Sinaloa desde 2021 hasta 2022, cuando el Congreso del Estado le dio la Alcaldía de Culiacán en calidad de sustituto tras el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro.

Dentro de sus propuestas de campaña, compromete la construcción de una nueva planta potabilizadora en San Lorenzo que abastecería con agua potable a 179 colonias del municipio. También promete pavimentar mil calles de ser electo como Presidente Municipal. El planteamiento en materia de género es construir la primera Casa de Transición, lugar en el que mujeres víctimas de violencia puedan hospedarse hasta por seis meses.

Como respuesta a sus intenciones de ser votado por la ciudadanía, respondió que “como Presidente Municipal de Culiacán podré darle continuidad al Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación y seguir construyendo el bienestar de las familias culiacanenses con base en los principios republicanos de austeridad: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Culiacán”.