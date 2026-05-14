A 9 años del asesinato del periodista Javier Valdez, persiste la deuda de justicia

Este 15 de mayo se cumplen nueve años del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, uno de los crímenes más emblemáticos contra la libertad de expresión en México en la época moderna y que a casi una década de distancia continúa marcado por la exigencia de justicia.

El fundador del Semanario Ríodoce fue asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, luego de salir de las oficinas del medio de comunicación a plena luz del día.

Fue interceptado por hombres armados, obligado a descender de su vehículo y asesinado con múltiples disparos.

En el marco del noveno aniversario luctuoso, organizaciones defensoras de periodistas y de derechos humanos, así como el Semanario Ríodoce organizan un homenaje a las 9:00 horas en el busto en su honor, ubicado a un costado de la Catedral de Culiacán.

Durante los últimos años, dos de los autores materiales fueron sentenciados; sin embargo, las investigaciones mexicanas ubican a Dámaso López Serrano, conocido como “El Mini Lic”, como el autor intelectual del homicidio.

López Serrano se encuentra preso en Estados Unidos por delitos relacionados al tráfico de drogas.

En 2025, familiares de Javier Valdez, junto con organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas, realizaron una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos para exigir avances en el proceso de extradición.

“Mientras no rindan cuentas los responsables de crímenes contra periodistas, estos continuarán porque de antemano saben que tienen permiso para matarles”, expresó entonces Griselda Triana, periodista y viuda de Valdez, al advertir que la justicia incompleta sigue siendo injusticia.

Además de exigir castigo a todos los responsables, las organizaciones han manifestado preocupación por el contexto de violencia que persiste en Sinaloa y por las condiciones adversas para ejercer el periodismo en la entidad.

Javier Valdez es recordado por su cobertura sobre narcotráfico, violencia y las consecuencias sociales de la llamada guerra contra las drogas.

A través de su columna “Malayerba”, sus reportajes y libros como Los morros del narco, Levantones y Huérfanos del narco, retrató el impacto de la violencia en las comunidades sinaloenses.

Su trabajo obtuvo reconocimiento internacional y se convirtió en referente del periodismo crítico en México.

Nueve años después de su asesinato, su figura continúa siendo símbolo de la lucha por la libertad de expresión y contra la impunidad.