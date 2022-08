A casi cinco meses de lanzar convocatoria para consejo directivo del Implan, no se han dado a conocer resultados

La convocatoria para la integración del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, que se aprobó el pasado 23 de marzo del 2022, no ha dado a conocer resultados, de quienes han sido elegidos para conformar este consejo.

De acuerdo al documento oficial de la convocatoria, que se dio a conocer durante el mandato del ex Presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, misma que se abrió para la recepción de requisitos para aquellos que estuvieran interesados en participar.

Señala que el periodo de recepción fue del 13 al 17 de junio, y que la comisión revisará la documentación presentada, para hacer una selección de aspirantes, a los cuales, se les hará una entrevista de manera individual. A cada uno de los postulantes seleccionados, se les notificará del día y hora por su participación.

Esta convocatoria se dio en medio de un proceso de juicio político en contra del ex Alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, quien fue sustituido por el ahora Presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Cabe destacar que, el Consejo Directivo del Implan, no registra sesiones desde diciembre de 2021, esto de acuerdo a la página implanculiacan.mx, que documenta la última acta con fecha del 10 de diciembre de 2021.

“El Instituto continúa trabajando en el Plan de Acción 2021-2022, así como en sus labores de manera regular, por lo cual el calendario anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2021 no se concluyó debidamente, quedando pendiente para realizar la sesión del día 14 de diciembre del 2021, por lo que hago de su conocimiento que debido a los temas en función del Plan de Acción 2021, estos no ameritan un proceso de aprobación, por lo cual no será necesario convocar a la Sesión Ordinaria”, señala el acta del 10 de diciembre.

Fue entonces, que la última sesión se llevó a cabo en esa fecha, y durante todo el 2022, no existe ningún registro de actas del Consejo Directivo.

En el Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, en el capítulo V de las Sesiones, en el Artículo 23 señala que, “Las sesiones del Consejo Directivo podrán tener el carácter de ordinarias o extraordinarias. El consejo Directivo deberá reunirse en sesión ordinaria cuando menos una vez al mes. Las sesiones extraordinarias se realizarán cuantas veces sea necesario para tratar un tema específico, cuando así lo soliciten por escrito cuando menos tres Consejeros titulares o suplentes , o por acuerdo de sesión ordinaria”.