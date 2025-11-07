$!A casi un año de gestión, la violencia no cede en Sinaloa bajo el mando del General Schazarino

A poco de cumplirse un año desde que el General de Brigada Óscar Rentería Schazarino asumiera la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, las cifras delictivas revelan que la violencia en el Estado se mantiene en niveles elevados, particularmente en homicidios y robo de vehículos. La llegada de Schzarino estuvo envuelta en polémica por ser una declarada muestra de militarización de una corporación civil, como es la Policía Estatal Preventiva.

Sumando la creación del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), un grupo de élite formado por elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, pero con uniforme policial. Sin embargo, los resultados en materia de seguridad pública han sido limitados.

Desde su llegada, Sinaloa ha registrado mil 632 homicidios dolosos y 5 mil 991 robos de vehículos, según cifras oficiales. Estos indicadores muestran que, pese a la estrategia militarizada de prevención y contención del crimen, los delitos de alto impacto continúan siendo uno de los principales retos para la administración estatal. En ese lapso han asesinado al menos a 12 elementos de la Policía Estatal de Sinaloa en diferentes hechos.

Además de la privación de la libertad de un escolta del equipo de protección del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien posteriormente fue rescatado por elementos federales y horas después falleciera a causa de las heridas de bala que recibió durante los hechos. Fue el 21 de diciembre del 2024 cuando Schazarino, militar activo, asumió un cargo civil al frente de la seguridad estatal sinaloense, luego de la repentina salida de Gerardo Mérida Sánchez.

Fue entonces que la violencia tomó una curva ascendente hasta el mes de junio, cuando se registró el mes con más homicidios en la historia de Sinaloa con 241, además de la masacre del Limón de los Ramos donde aparecieron 20 cuerpos mutilados y algunos colgados de un puente. El General Rentería Schazarino asumió el cargo con el compromiso de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y reforzar la presencia policial en las zonas rurales y urbanas más conflictivas.

No obstante, la percepción ciudadana sobre la seguridad no ha mostrado mejoras significativas, y los hechos violentos se mantienen como parte de la cotidianidad en diversas regiones del Estado. Rentería Schazarino tiene una amplia trayectoria militar de 38 años en las Fuerzas Armadas. Originario de Villahermosa, Tabasco, cuenta con estudios en Administración Militar, un Curso Superior de Guerra en la Escuela Superior de Guerra, y una Maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa.