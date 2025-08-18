A casi un año de la crisis en Sinaloa, suman más de 1,600 detenidos y 3 mil armas aseguradas: Harfuch

Del 1 de octubre de 2024 al 18 de agosto del 2025, en Sinaloa se han detenido a mil 615 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado más de 3 mil armas de fuego, destacó el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desde Culiacán.

Durante su tercera visita al municipio como parte del compromiso federal de sesionar el Gabinete de Seguridad destacó la estrategia para disminuir la incidencia delictiva provocada por la pugna del Cártel de Sinaloa iniciado el 9 de septiembre de 2024.

En su intervención, García Harfuch señaló que tan solo en lo que va de agosto de 2025 han detenido a 63 personas por delito de alta impacto y asegurado 117 armas de fuego; han desmantelado cinco laboratorios y confiscado más de media tonelada de droga.

Además, mencionó que desde octubre de 2024 han asegurado más de una tonelada y un millón 800 mil pastillas de fentanilo.

En ese sentido, indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina han desmantelado 105 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

“Estas cifras no sólo son números, es el resultado del trabajo de cientos de mujeres y hombres del Ejército Mexicano, de la Marina, de la policía estatal, ahora sumada también la Policía Municipal, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que todos los días trabajan para las y los ciudadanos del Estado de Sinaloa”, apuntó.