A días de inicio de clases, SEPyC no define cuántas escuelas de Sinaloa no podrán regresar por falta de luz

Aunque el regreso a clases se encuentra a menos de una semana, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa todavía no define cuáles escuelas no podrán regresar a la presencialidad ante falta de energía eléctrica en sus planteles.

La titular de la dependencia, Graciela Domínguez Nava, adelantó que algunas escuelas deberán impartir clases en espacios temporales debido a que los planteles no se encuentran en óptimas condiciones; sin embargo no precisó cuántos planteles educativos deberán implementar esa estrategia.

“Algunas podrían ser en sedes alternas. Les podríamos informar la semana que entra”, informó Domínguez Nava.

“Cada nivel educativo está revisando en cada una de estas escuelas la manera en la que se va a estar trabajando”

El inicio del ciclo escolar 2022-2023 para la educación básica del estado será el próximo lunes 29 de agosto.

Con la educación en casa, modelo académico implementado debido a la pandemia del Covid-19, el vandalismo y robo a las escuelas incrementó afectando principalmente la infraestructura eléctrica de los planteles.

A pesar de que el regreso a clases presenciales en Sinaloa fue oficialmente el 31 de enero de 2022, algunas escuelas tuvieron que continuar con la educación a distancia al tener carencias en sus instalaciones.

Según datos de la SEPyC al 16 de julio, en Sinaloa hay 117 escuelas que no cuentan con energía eléctrica y aunque Domínguez Nava ha informado que el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa se mantiene trabajando en diversos planteles, la cifra no ha disminuido.

“(Hay) 117 escuelas no tienen energía eléctrica y el problema tiene que ver con el robo de cableado, principalmente. No ha sido fácil solucionar estas, hemos reparado algunas que parcialmente tenían problemas de luz eléctrica pero que no tenía que ver con el robo de cableado”, declaró.

Agregó que desde el momento que asumió la Secretaría de Educación estatal, a finales de 2021, se han atendido 500 escuelas que presentaban problemas sanitarios o de agua potable.