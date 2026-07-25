A dos años, afirma familia de Cuén que no cuenta con información nueva sobre su asesinato

A dos años del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, su viuda, la Diputada local Jesús Angélica Díaz Quiñónez aseguró que la familia no cuentan con información nueva sobre el caso.

Al término de la misa celebrada este sábado por el segundo aniversario luctuoso, señaló que confían en que las autoridades continúen realizando su trabajo de investigación.

“No contamos con información nueva salvo la que está en los medios y confiamos en que las instituciones continuarán realizando su labor con responsabilidad porque conocer plenamente la verdad no solo representa una causa para nuestra familia sino un compromiso para la sociedad”, destacó en su discurso.

Díaz Quiñónez agradeció el seguimiento que los medios de comunicación han dado al caso desde que ocurrió el crimen.

Además, reiteró que la familia mantiene la esperanza de que se esclarezcan los hechos.

Asimismo, reconoció que a dos años de la muerte de Cuén Ojeda, su ausencia sigue siendo difícil para sus seres queridos.

“Lo extrañamos mucho, todavía tristes. Era mi esposo, el padre de mis hijos y les agradezco mucho su respeto”.

Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado el 25 de julio de 2024.

Inicialmente, la entonces Fiscalía General del Estado informó que había fallecido durante un presunto intento de robo en una gasolinera de la comunidad de La Presita, al norte de Culiacán.

Sin embargo, días después Ismael “El Mayo” Zambada difundió una carta en la que aseguró que Cuén Ojeda fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, el mismo lugar donde, según su versión, él fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’, Guzmán Loera antes de ser trasladado a Estados Unidos.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación del caso.

A partir de esos acontecimientos, Sinaloa entró en una crisis de violencia derivada de la confrontación entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza”, conflicto que desde entonces ha dejado miles de víctimas entre homicidios, desapariciones, enfrentamientos y otros delitos de alto impacto en la entidad.

Hasta este segundo aniversario luctuoso, la investigación permanece a cargo de la FGR, sin que se hayan informado públicamente nuevos avances o personas sentenciadas por este homicidio.