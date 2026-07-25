A dos años de la captura de ‘El Mayo’, Paloma Sánchez exige esclarecer los hechos que detonaron la crisis de violencia en Sinaloa

CULIACÁN._ A dos años de los acontecimientos del 25 de julio de 2024, la Senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, criticó que el Gobierno federal siga sin esclarecer los hechos ocurridos ese día, que marcaron el inicio de la crisis de violencia que desde entonces enfrenta Sinaloa.

En tal fecha, Ismael “El Mayo” Zambada García apareció bajo custodia de autoridades de Estados Unidos tras haber sido trasladado desde México en una aeronave privada. Horas después se confirmó el asesinato del fundador del Partido Sinaloense y ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

A partir de esos hechos comenzó una confrontación entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa, conflicto que ha derivado en una ola de homicidios, desapariciones, desplazamientos y otros hechos violentos que persisten en la entidad.

Aunque desde entonces han surgido distintas versiones sobre lo ocurrido ese día, incluida la difundida por el propio Zambada García mediante una carta en la que aseguró haber sido privado de la libertad antes de ser trasladado a EU, las autoridades federales no han presentado públicamente una reconstrucción de los hechos ni una explicación oficial sobre cómo ocurrió el traslado.

En el caso del asesinato de Cuén Ojeda, la Fiscalía General de la República mantiene reservada la información de la investigación hasta 2031.

En ese contexto, Paloma Sánchez Ramos sostuvo que, a dos años de esos acontecimientos, el Gobierno federal sigue sin ofrecer respuestas sobre el origen de la crisis de violencia en Sinaloa.

“El 25 de julio de 2024 se hacía pública la alianza del crimen organizado y el gobierno de Morena. A partir de ese momento, lo que se decía a voces con miedo en Sinaloa se hizo realidad a los ojos de México y el mundo”, aseguró.

“Fue el día 25 de julio, donde todo comenzó y por eso es tan importante saber la verdad. Y a pesar de que el Gobierno de México no nos ha explicado nada, el tiempo apuesta a cada quien en el lugar que le corresponde”.

La Senadora afirmó que desde entonces Sinaloa acumula casi 3 mil homicidios, más de 4 mil personas desaparecidas, alrededor de 3 mil familias desplazadas, el cierre de 7 mil negocios, la pérdida de 54 mil empleos y afectaciones económicas estimadas en 170 mil millones de pesos.

También señaló que 113 niñas y niños han perdido la vida en hechos violentos durante este periodo y aseguró que la inseguridad cambió la vida cotidiana de las familias sinaloenses.

Asimismo, Sánchez Ramos criticó la actuación del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por haber minimizado la crisis de seguridad que enfrenta la entidad.

“Hoy Rocha está escondido. Sí, gobernando desde su casa, pero deseando no terminar sus días en una cárcel de Estados Unidos. Hoy cómo quisiera decirle en su cara: ¿verdad que era mentira que no pasaba nada en Sinaloa, Gobernador?”.

La legisladora aseguró que las víctimas y la sociedad sinaloense merecen conocer la verdad sobre lo ocurrido el 25 de julio de 2024 y acceder a la justicia.

“El gobierno de Morena está acorralado sin poder explicar ni defender su pacto con los criminales que los llevó al poder. A pesar de todos sus intentos por dejar de hablar de esto, todas sus mentiras y todos sus engaños quedaron completamente destruidos”.

Añadió que el PRI continuará exigiendo el esclarecimiento de esos hechos y respaldando a las familias afectadas por la violencia.