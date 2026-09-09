A dos años de violencia, Seguridad admite que Sinaloa aún no revierte la situación

A dos años del inicio del periodo de violencia que afecta a Sinaloa, el Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, reconoció que la situación de inseguridad todavía no ha sido revertida, aunque aseguró que las autoridades han obtenido resultados.

“El mensaje es que tengan confianza en las instituciones, que seguimos trabajando, se han tenido importantes resultados. No queremos decir con esto de que ya hayamos revertido la situación”, expresó.

El funcionario señaló que la problemática representa un proceso que se ha extendido durante dos años y que su atención requiere de una estrategia coordinada entre los distintos niveles de Gobierno.

“Es poco a poco, sí, es un problema de dos años”, dijo.

Entre las acciones que, afirmó, forman parte de la estrategia para mejorar las condiciones de seguridad, mencionó el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el incremento de las actividades de investigación e inteligencia y la atención de las causas que generan la violencia.

Téllez López también destacó la coordinación interinstitucional como uno de los elementos para enfrentar la situación de inseguridad que prevalece en el estado.

“Creo que con la coordinación interinstitucional y con este tipo de programas, atendiendo las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, incrementando las actividades de investigación e inteligencia y sobre todo el apoyo de toda la ciudadanía para que denuncien al 089 y 911 vamos a poder cambiar esta situación que se ha vivido por dos años”, afirmó.

El Secretario sostuvo que las corporaciones de los gobiernos Federal, estatal y municipal mantienen un despliegue amplio y fortalecido para atender los hechos de violencia.

Su declaración ocurre después de los actos de vandalismo registrados el martes, los cuales, según explicó, fueron detonados por una falsa información sobre la supuesta captura de un objetivo prioritario del Gobierno Federal.

Téllez López aseguró que las autoridades continuarán trabajando para modificar las condiciones de inseguridad en Sinaloa, aunque evitó afirmar que la violencia haya sido superada.