A familias afectadas por lluvias en Sinaloa se les ha apoyado con más de $4 millones, destaca Rocha Moya

CULIACÁN._ Las familias que se han visto afectadas por la precipitaciones en el estado ya han recibido apoyos de 5 mil pesos, por lo que se han entregado 4 millones 975 mil pesos, informó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

El Mandatario estatal detalló que en una primera etapa se dieron apoyos en 10 municipios a 863 familias con un monto total de 4 millones 315 mil pesos, mientras que en otro apartado adicionalmente se dieron en Mocorito y San Ignacio apoyos a 66 familias más con un apoyo de 660 mil pesos.

Por lo tanto, en total se han entregado 4 millones 975 mil pesos en 11 municipios para 929 familias afectadas en sus hogares debido a las lluvias.

Los municipios a los que se les ha proporcionado este apoyo han sido: Ahome, con 216 familias y un apoyo económico de un millón 80 mil pesos; Culiacán, con 327 familias y un millón 635 mil pesos; El Fuerte, con 148 familias y 740 mil pesos; Elota, con 16 familias y 80 mil pesos; y Escuinapa, con 14 familias y 70 mil pesos.

También Guasave, con 12 familias y 60 mil pesos; Mocorito, con 39 familias y 195 mil pesos; Navolato, con 35 familias y 175 mil pesos; Salvador Alvarado, con dos familias y 10 mil pesos; y Sinaloa Municipio, con 54 familias y 270 mil pesos.

Adicionalmente se entregaron más apoyos económicos para Mocorito, en las comunidades de Rancho Viejo, Recoveco, Estación Retes y Caimanero, donde se auxilió a 55 familias y se otorgaron 550 mil pesos. En San Ignacio, en el pueblo Los Platanitos se apoyaron a 11 familias con 110 mil pesos, sumando un total de 660 mil pesos entre ambos municipios.

Rocha Moya explicó que aún falta por visitar y entregar este apoyo en Mezquitillo, donde precisó que 52 familias fueron afectadas por las precipitaciones.

Además, detalló que los censos que se realizan por parte de las autoridades son a través de los Servidores de la Nación, quienes levantan la información para luego proceder a la entrega de apoyo personalmente a la cabeza de la familia que se vio afectada.

“Un Servidor de la Nación, un enviado de nosotros para checar en el acto para tomar fotografías, que es lo que se afectó y todo eso, y anexarlo, de tal manera que las personas que por fortuna que no tuvieron afectaciones pues ahí están que bueno que no las tuvieron, a las que sí lo tuvieron, tiene que estar su casa, su cuarto, su cocina, su todo, todo, retratamos y lo ponemos en su expediente para poderle dar el recurso”, comentó.

“Junto con eso se da otro recurso por parte del DIF, que tiene que ver con despensa, una estufa de mesa, colchonetas, hasta cobijas, no las necesitan ahorita, pero ahí las guardan”, dijo. El Gobernador resaltó que existen figuras como los gestores sociales que piden el apoyo para las familias que conforman su grupo solamente... No quiero gestores porque son una bola de bandidos”.

Además hizo un llamado a los alcaldes y alcaldesas para que no hagan política con los apoyos que se entregan, y que no anden con los escudos de los partidos, ya que para servir a la gente no se tiene que ser de un partido.