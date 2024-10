“Estaban cerrando y les llegaron por detrás dos camionetas Bronco con gente armada, al otro muchacho no se lo llevaron, dijeron ‘a ti’, y a él se lo llevaron”, narró Guadalupe, su madre.

“Como cualquier muchacho, sí tenía miedo, pero no porque él tuviera algo atrás, algo qué esconder”.

“Es un muchacho de casa, trabajo, y como cualquier trabajador, trabaja por un salario, por una comisión para poder salir adelante”.

“Él no es un sicario, él no es un fraudeador, él no es un puntero, él es un buen muchacho, es un hijo de Dios”, expresó Guadalupe.