A hora y media de revelarse la riña en Aguaruto, Gobernadora seguía sin reporte preciso

CULIACÁN._ Pese a que los hechos ya habían sido revelados públicamente por la Secretaría de Seguridad Pública estatal desde las 07:30 horas, la Gobernadora interina de Sinaloa reconoció que hasta las 9:00 horas de este domingo no contaba con información precisa sobre la riña registrada en el penal de Aguaruto.

Entrevistada previo al mitin de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Yeraldine Bonilla Valverde aseguró que únicamente tenía conocimiento de que había ocurrido un incidente al interior del centro penitenciario de Culiacán, pero dijo desconocer si existían personas muertas o heridas.

“Por la mañana estuve en comunicación con el general. Él sí me confirmaba sobre estos hechos que sucedieron en el penal de Aguaruto. Sin embargo, hasta el momento no me he actualizado ni me ha hablado sobre algún tipo de... en la mañana me decían que estaba todo ya en orden”, expresó.

Bonilla Valverde señaló que el Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, no le confirmó personas fallecidas ni lesionadas y afirmó que esperaría una nueva llamada para conocer qué había sucedido en el penal.

“No me confirmó muertos, no me confirmó heridos, por el momento voy a esperar a que me regrese la llamada y me confirme qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que sucedió en el centro”, dijo.