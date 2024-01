La Secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, María Inés Pérez Corral, confirmó que la lista de la propuesta de candidatos de Morena Sinaloa puede tener adecuaciones antes de ser autorizada por Morena Nacional.

Señaló que los cambios obedecerán a que la actual Diputada Federal y líder de Morena en Sinaloa Merary Villegas Sánchez debe ir por la reelección en el Distrito federal 7, asignado a Pérez Corral en la propuesta de Morena.

Por esta razón podría modificarse la lista de las candidaturas y Pérez Corral pasar a ser la candidata por el Distrito electoral 05.

“Todavía no, seguimos en la espera. Creo que va a ver algún cambio ahí porque Merary no puede ir en otro distrito porque es reelección, va a haber cambio de distrito, eso sí me comentaron. Nosotros somos de trabajo, donde nos pongan vamos a dar resultados”, afirmó.

Pérez Corral aseguró que los cambios no le afectarían, pues está concentrada en aportar al partido Morena desde el trabajo.

“Nosotros somos gente de trabajo”, señaló.

A principios de enero el Comité Estatal de Morena en Sinaloa presentó una lista de posibles candidatos y candidatas para el proceso electoral de 2024, en la que se contemplan alcaldías, diputaciones y el Senado de la República.

La lista de candidatos por diputaciones federales coloca a Graciela Domínguez Nava, Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa por el Distrito 01; en el Distrito 02 se designó a Genaro García Castro, ex Secretario de Seguridad Pública durante la administración del Gobernador Mario López Valdez.

Para el Distrito 03 se propuso a Wilfredo Véliz Figueroa, director de Conalep en el estado. Para el Distrito 04 al actual Diputado local José Manuel Luque Rojas.

Por el Distrito 05, que corresponde a Culiacán, se había propuesto a María Inés Pérez Corral, pero le corresponde a Merary Villegas Sánchez, dirigente estatal de Morena, por buscar la reelección. Por el Distrito 06 se nombró a Jesús Ibarra Ramos.

Y para el Distrito 7, que comprende el sector sur del municipio de Culiacán, se designó a Merary Villegas, pero podría ser ocupado por María Inés Pérez Corral, actual Secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Sinaloa.

La lista de Morena Sinaloa fue presentada a principios de enero, y hasta este momento no ha sido confirmada por el comité Morena Nacional, por lo que podría sufrir adecuaciones.