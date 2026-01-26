¡A las aulas! Regresan 170 mil estudiantes a la UAS para el segundo semestre del ciclo 2025–2026, con infraestructura renovada y sólida preparación institucional

El segundo semestre del ciclo escolar 2025–2026 arrancó en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) con una comunidad organizada y lista para retomar el quehacer académico, en el que cerca de 170 mil estudiantes regresaron a las aulas en un marco de preparación institucional, mejora de espacios y un ritmo universitario orientado al fortalecimiento de la formación profesional.

Para el vicerrector de la Unidad Regional Centro, doctor Wenseslao Plata Rocha, este reinicio de actividades representa una nueva oportunidad para que los jóvenes retomen su proceso formativo con entusiasmo y responsabilidad, al tiempo que destacó el impacto de las funciones sustantivas que convergen en la vida universitaria.

“Aquellas actividades que tienen que ver con su formación como es la cultura, el arte, el deporte y por supuesto esto que los fortalece de cara a profesionistas que tiene que ver con la vinculación con los diferentes sectores productivos”, señaló.

En esta misma línea, puntualizó que la Universidad realizó trabajos previos para asegurar entornos favorables y seguros, como parte del programa institucional “Reto Mejora: Cuida tu espacio universitario”, impulsado por la Unidad de Bienestar Universitario (UBU), en coordinación de la Dirección de Construcción y Mantenimiento.

“Las aulas, centros de cómputo, bibliotecas, laboratorios, áreas deportivas, espacios culturales y de esparcimiento se encuentren en condiciones óptimas para que los estudiantes puedan tomar sus clases de manera adecuada”, explicó.

Plata Rocha añadió que las expectativas académicas de este semestre es consolidar una comunidad universitaria cohesionada, con visión de futuro y sentido social.

“El mensaje es a aprovechar los espacios, a los profesores, el tiempo para formarse desde el punto de vista técnico, científico, pero también aprovechar todas las actividades y jornadas”, expresó.

Desde la Facultad de Derecho, el director, maestro Alfonso Carlos Ontiveros Elguezábal, informó que, por instrucciones del rector, doctor Jesús Madueña Molina, el periodo vacacional fue aprovechado para realizar ajustes estratégicos orientados a fortalecer el desempeño académico, además de llevar a cabo la Jornada de Formación Docente y Disciplinaria, que benefició a más de 4 mil 500 docentes de todo el estado.

En ese sentido, y como razón de ser de la máxima casa de estudios, las y los estudiantes se dijeron listos para este nuevo ciclo, como es el caso de Víctor Álvarez, quien expresó que el regreso a las aulas representa asumir nuevos desafíos.

“Muy preparado, listo para los retos que vienen y muy entusiasmado”, compartió.