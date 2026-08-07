A más de dos meses, continúan en proceso quejas contra CFE por altos cobros de energía: Profeco

Las quejas presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa por presuntos cobros excesivos en recibos de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad hace más de dos meses continúan en proceso, informó el director de la dependencia, Israel Alcaraz Hernández.

El funcionario señaló que estos casos siguen dentro del procedimiento correspondiente y que será hasta que concluyan cuando puedan conocerse mayores avances.

“Pues eso, también lo estamos trabajando, se está en su procedimiento normal, y pues estamos esperando solamente que concluyan los procedimientos”, indicó.

Al ser cuestionado sobre cuántas quejas se han atendido y cuántas han sido resueltas, Alcaraz Hernández señaló que no contaba en ese momento con la cifra actualizada.

“Ese tema está caminando... No tengo el número ahorita exacto”, respondió.

El pasado 22 de mayo, Profeco informó que había recibido 513 quejas de usuarios en Sinaloa por presuntos cobros excesivos de la CFE, principalmente tras manifestaciones ciudadanas registradas por los altos recibos de electricidad.

En ese momento, la dependencia detalló que 298 inconformidades correspondían a Culiacán, 210 a Mazatlán y cinco más a Los Mochis, además de señalar que se brindaba atención y asesoría a las personas consumidoras para dar seguimiento a sus casos.

Desde ese mes, hubo una serie de manifestaciones por parte de usuarios que reportaban cobros excesivos de luz eléctrica en diversos municipios del estado. Desde entonces, grupos de afectados han estado manifestándose en espacios públicos para ser atendidos por el Gobierno estatal.

Además, el lunes 3 de agosto un colectivo Ciudadano a Ciudadano inició la recopilación casos de usuarios afectados para llevarlos ante autoridades federales en la Ciudad de México, ante la falta de solución a sus inconformidades.

La representante del colectivo, Leticia Quintero, informó que buscaban reunir alrededor de 600 expedientes de Culiacán y comunidades cercanas, además de integrar casos de Los Mochis y Mazatlán.

Entre las principales inconformidades señaladas por los usuarios se encuentran recibos con consumos estimados, adeudos acumulados y montos elevados. El colectivo también señaló que en algunas comunidades rurales la falta de toma de lectura de medidores ha generado cobros calculados.