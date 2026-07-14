$!A más de dos meses de anuncio de rehabilitación millonaria, parque Constitución continúa deteriorado

A más de dos meses de que el Ayuntamiento de Culiacán anunciara el arranque de la rehabilitación del Centro Cívico Constitución, las canchas de futbol permanecen prácticamente en las mismas condiciones, con hoyos en el pasto sintético, porterías deterioradas y una barda perimetral doblada y dañada.
Durante un recorrido realizado este martes por Noroeste, se constató que la superficie de juego presenta áreas desgastadas y desprendidas, con secciones donde el pasto sintético ya desapareció por completo, mientras que el cercado metálico continúa deformado en distintos puntos e incluso permanece roto en una de las entradas a la cancha.
El 25 de abril, el Presidente Municipal con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil encabezó el arranque de la primera etapa de rehabilitación del complejo deportivo, para la cual se anunció una inversión cercana a los 19 millones de pesos.
En ese momento informó que los trabajos comenzarían precisamente en las dos canchas de futbol, donde se instalaría nuevo pasto sintético, además de sustituir la reja perimetral, renovar el alumbrado, rehabilitar la pista de atletismo y mejorar los sanitarios.
Señaló que el proyecto integral superaría los 40 millones de pesos e incluiría posteriormente las áreas de basquetbol, voleibol y frontenis.
Sin embargo, a más de 80 días del anuncio, las canchas de futbol continúan mostrando el deterioro que presentaban antes del inicio de la obra.
En el lugar aún se observan hoyos en la superficie, malla ciclónica deformada y estructuras metálicas con signos de oxidación y daños visibles.
El anuncio de la rehabilitación ocurrió apenas unos días antes de que, el 1 de mayo, Gámez Mendívil solicitara licencia al cargo de presidente municipal, en medio de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República tras los señalamientos realizados por el Gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como Los Chapitos.
Desde entonces, la administración municipal quedó a cargo de la Alcaldesa interina Ana Miriam Ramos Villarreal.