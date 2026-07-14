$!A más de dos meses de anuncio de rehabilitación millonaria, parque Constitución continúa deteriorado

A más de dos meses de que el Ayuntamiento de Culiacán anunciara el arranque de la rehabilitación del Centro Cívico Constitución, las canchas de futbol permanecen prácticamente en las mismas condiciones, con hoyos en el pasto sintético, porterías deterioradas y una barda perimetral doblada y dañada.

Durante un recorrido realizado este martes por Noroeste, se constató que la superficie de juego presenta áreas desgastadas y desprendidas, con secciones donde el pasto sintético ya desapareció por completo, mientras que el cercado metálico continúa deformado en distintos puntos e incluso permanece roto en una de las entradas a la cancha.

El 25 de abril, el Presidente Municipal con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil encabezó el arranque de la primera etapa de rehabilitación del complejo deportivo, para la cual se anunció una inversión cercana a los 19 millones de pesos.