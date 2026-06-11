A más de un año de la ola de violencia, la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los sinaloenses

En 2025, a más de un año de la guerra interna del Cártel de Sinaloa que desató una ola de violencia en la entidad, la inseguridad y la delincuencia fueron la principal preocupación de los sinaloenses, por encima de problemas como la corrupción, el desempleo o el desempeño del Gobierno.

Así lo reveló la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la que el 82 por ciento de las personas de 18 años y más en el Estado identificó la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que enfrenta la entidad.

La cifra coloca a este tema muy por encima de la corrupción, que fue señalada por el 65.1 por ciento de la población, y del mal desempeño del gobierno, mencionado por el 34.3 por ciento.

Otros problemas considerados relevantes fueron el desempleo, con 28.2 por ciento; la pobreza, con 23.6 por ciento; la mala atención en centros de salud y hospitales públicos, con 25.7 por ciento; la mala aplicación de la ley, con 13.4 por ciento, y la falta de coordinación entre distintos niveles de gobierno, con 8.5 por ciento.

El estudio indica que el 88.6 por ciento de los sinaloenses considera que los actos de corrupción en la entidad son “muy frecuentes” o “frecuentes”, porcentaje superior al promedio nacional, que se ubicó en 84.1 por ciento.

Dentro de esa percepción, el 51.8 por ciento opinó que la corrupción ocurre de manera muy frecuente, mientras que el 36.8 por ciento la calificó como frecuente, reflejando un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones públicas.



Violencia y delitos, detrás de la percepción ciudadana

Sinaloa cerró 2025 con 39 mil 008 delitos, la cifra más alta desde que la Fiscalía General del Estado lleva este registro histórico, iniciado en 1993.

El total representó un incremento anual de 16.93 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 33 mil 451 casos, y superó igualmente los 32 mil 248 delitos registrados en 2023.

El aumento coincidió con el primer año completo de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, desencadenada tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la ruptura entre las principales facciones de la organización criminal.

Durante ese periodo se dispararon delitos como el robo de vehículos, que alcanzó 6 mil 810 casos, un incremento cercano al 70 por ciento en comparación con 2024; además, los homicidios dolosos ascendieron a mil 654 víctimas y los feminicidios se elevaron a 72 casos, más del doble de los registrados un año antes.



Un saldo que sigue creciendo

De acuerdo con la base de datos de Noroeste, integrada con información oficial, registros de colectivos de búsqueda y hechos documentados por periodistas, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 9 de junio de 2026 se contabilizaron 3 mil 377 homicidios dolosos y 3 mil 965 personas privadas de la libertad, lo que equivale a promedios diarios de 5.3 asesinatos y 6.2 privaciones de la libertad.

En el mismo periodo también se registraron 11 mil 467 vehículos robados, un promedio de 17.9 al día, además de 3 mil 653 personas detenidas y 193 personas abatidas.