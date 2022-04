‘A mí que me espíen lo que quieran, no pasa nada’, dice Estrada Ferreiro; asegura que lo siguen y vigilan

“A mí que me espíen lo que quieran, no pasa nada”, dijo el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro al ser cuestionado sobre si ha detectado algún tipo de espionaje sobre él.

“A mí me tienen espiado, espionaje por teléfono por todas partes, todos saben lo que hago yo, no pasa nada. A mí que me espíen lo que quiera, no pasa nada”, expresó.

El Alcalde de Culiacán detalló que a él lo siguen, le toman fotos y hasta le intervienen el teléfono.

“Me siguen y me ven, y me toman fotos y me intervienen el teléfono”, dijo.

-- ¿No le preocupa eso?

“No, para nada”.

Señaló que a diferencia del Gobernador, él no ha detectado micrófonos ni cámaras, pero que lo más seguro es que los haya y destacó que muchas veces ha detectado que lo siguen y vigilan.

Estrada Ferreiro dijo que él no hará revisión, ya que todos lo que dice, lo dice públicamente, por lo que no ha pensado en denunciar con alguna autoridad, porque a su consideración no hace nada malo de lo que lo puedan acusar.

El 4 de abril, el Gobernador Rubén Rocha Moya reveló durante la semanera que habían detectado cámaras de espionaje en su despacho y tres Secretarías más en el Palacio de Gobierno. Al concluir la conferencia de prensa semanera y detalló que el equipo fue localizado aproximadamente hace 22 días.