A no bajar la guardia ante Ómicron, llama Diputada

Que las y los sinaloenses refuercen las medidas de protección contra el Covid-19 y la variante Ómicron, es el llamado de la Diputada Viridiana Camacho Millán, del PAS, pues es la más contagiosa y éste es uno de los indicadores para que haya flexibilidad o restricciones públicas, como regreso a las clases en línea que respaldó, o futuros eventos como el Carnaval de Mazatlán, que dependerán del comportamiento de la pandemia.

“Es algo definitivamente aceptado, el cuidar a nuestros niños a nuestros jóvenes a nuestros adolescentes, nosotros lo aprobamos y sabemos que necesitamos tener clases presenciales para que nuestros niños sigan aprendiendo con la calidad que se debe, pero en estos momentos es más importante el mantener con salud a nuestros niños”, expresó sobre una de las decisiones tomadas respecto a educación.

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Sinaloa explicó que si bien, se conoce que los síntomas de la variante de Ómicron duran menos tiempo y es menos probable el deceso por esta, no se debe bajar la guardia, ya que no se conoce qué secuelas tenga y el comportamiento que tendrá después, por lo que pidió que la gente no se confíe.

Cuando se dice que no es una cepa de Covid-19 agresiva, la legisladora consideró que eso podría disponer a la ciudadanía a descuidar las medidas de autocuidado o cuidado colectivo, además de que las otras cepas continúan y sigue habiendo hospitalizaciones por ellas, sumado a que así como el regreso a clases se ha pospuesto, puede ocurrir con otras programaciones, como el carnaval de Mazatlán.

“Algo que hay que reconocerles mucho a las autoridades sanitarias es cómo se está evaluando día con día el comportamiento de la pandemia en nuestro estado y en base a eso tomar decisiones... creo que más adelante, depende del comportamiento de la pandemia, se va a valorar en su momento si se cancela o no el carnaval de Mazatlán”, informó.

“Claro que el exhorto está en caso de que sigamos en esta situación a la alza y se mantengan los contagios, lo mejor sería la cancelación del carnaval de Mazatlán con la intención de salvaguardar la salud de las familias mazatlecas y sinaloenses”, agregó.

El equilibrio de buscar que siga habiendo crecimiento y desarrollo económico y el velar por la salud se tiene que mantener, abundó, por lo que cualquier anuncio que se tenga que hacer al respecto de ese evento será en el momento adecuado y dependiendo de las condiciones de la emergencia sanitaria.

En cuanto a otros eventos en los que se ha visto afluencia de la ciudadanía en los diversos municipios, como fueron los juegos de beisbol en las semanas anteriores, reiteró que si no hay necesidad de acudir a este tipo de lugares y hechos no se acuda, para que mejoren los indicadores de contagios en la entidad.

“El llamado es a todas las familias sinaloenses a resguardarnos, sobretodo si no nos hemos aplicado la vacuna, ahorita en el estado tenemos la fortuna de que se está vacunando de manera permanente a todas las personas que tienen rezago y lo más importante a seguir con todas la medidas sanitarias”, reiteró.

También destacó que la iniciativa privada tiene que ser responsable en el tema y de preferencia suspender algunos eventos que tienen por objetivo reunir a un amplio grupo de personas, ya que la principal forma de contagio es el contacto directo, esto por el concierto programado para el día 5 de febrero del artista Marco Antonio Solís.

Como sociedad y el resto de los sectores, pidió solidaridad con el personal médico, gremio al cual pertenece, pues no han dejado de trabajar durante la pandemia y han tenido bajas por infectarse en el trabajo, señalando que cuidarse es respetar la labor de este grupo y de sus familias.

Maratón

La suspensión del Maratón Internacional de Culiacán es otro acierto que la legisladora señaló, siendo este un evento al cual acuden personas de otros municipios e incluso de otros países a participar y la decisión de hacerlo en otro momento indicó para ella proteger a la ciudadanía de Culiacán y a quienes visitan la ciudad.

Si bien, esta decisión se informó que fue tomada por Rocha Moya, Cuen Ojeda y Jesús Estrada Ferreiro, se tuvieron quejas por parte del sector servicios que se preparó para el evento e indicó que tuvieron pérdidas a partir de ello, además de un grupo de la ciudadanía que decidió correr de manera independiente ante la suspensión del evento.

Camacho Millán defendió que es un grupo amplio de expertos en la materia que incluye a epidemiólogos y demás médicos que dicen si es adecuado o no que se realicen los eventos, refiriéndose al carnaval de Mazatlán enfatizó que así será también, pese a comentarios sobre las reservaciones ya hechas a los hoteles y demás inversiones.