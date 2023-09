El dirigente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, interrumpió una respuesta a media conferencia de prensa para arremeter contra Noroeste, después de criticar un cartón publicado hoy en la edición impresa y el portal web.

Cuén Ojeda, también ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, interrumpió la reunión con los medios para mostrar el cartón y luego lanzar la frase, visiblemente molesto.

La conferencia de prensa fue convocada por el partido que dirige y versó sobre la situación de los restaurantes de su familia que fueron sancionados y clausurados por Coepriss el martes, en una invitación a una marcha para el sábado y en una denuncia contra el Gobierno del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado por supuesta relación por parentela.

En un momento de las preguntas y respuestas, un reportero le preguntó sobre si el PAS o Laboratorios Cuén tienen alguna estrategia para encarar y ayudar a la población sinaloense en caso de un nuevo brote de Covid-19, pero el dirigente interrumpió su respuesta para hablar de los cartones.

”Si, por supuesto, por supuesto que sí... pero antes me enseñan esta caricatura, donde dice la caricatura... Las caricaturas, son caricaturas, por ejemplo ahora me saca, ‘se le va el negocio, se le va el negocio’, yo quiero mucho al AVC, me encanta la creatividad de él, y lo voy a seguir queriendo, así me pegue lo que me pegue, no importa porque es sano el muchacho, sin embargo este Ceceña no es sano, ¿no?”, dijo.

”Ustedes han visto las caricaturas con caca, con esto, con lo otro... es cochino. Luego, dice, para que vean que no es nada personal: Rubén Rocha le manda regalar esta bonita corbata y es la horca. La horca. ¿No? Entonces, a lo mejor a ellos les queda un AK 47, por cornudos ahí en el Noroeste”.