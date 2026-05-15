$!A nueve años de asesinato, recuerdan en Culiacán al periodista Javier Valdez con reclamo de justicia

A nueve años del homicidio del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, su familia y organizaciones defensoras de la libertad de expresión reiteraron su exigencia de justicia y demandaron al Gobierno de México concretar la extradición de Dámaso López Serrano.

Durante el acto conmemorativo realizado este 15 de mayo en el busto dedicado a su memoria, ubicado junto a la Catedral de Culiacán, Ismael Bojórquez Perea, director del semanario Riodoce afirmó que, aunque dos autores materiales ya fueron sentenciados, el caso sigue impune mientras el presunto autor intelectual no sea juzgado en México.