$!A nueve años de asesinato, recuerdan en Culiacán al periodista Javier Valdez con reclamo de justicia

A nueve años del homicidio del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, su familia y organizaciones defensoras de la libertad de expresión reiteraron su exigencia de justicia y demandaron al Gobierno de México concretar la extradición de Dámaso López Serrano.
Durante el acto conmemorativo realizado este 15 de mayo en el busto dedicado a su memoria, ubicado junto a la Catedral de Culiacán, Ismael Bojórquez Perea, director del semanario Riodoce afirmó que, aunque dos autores materiales ya fueron sentenciados, el caso sigue impune mientras el presunto autor intelectual no sea juzgado en México.
“Sí ha habido justicia, pero es una justicia parcial”, señaló.
Griselda Triana, viuda de Valdez Cárdenas, leyó un pronunciamiento respaldado por Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica, el Committee to Protect Journalists y el semanario Ríodoce.
En el documento, las organizaciones denunciaron que, pese a que México presentó una primera solicitud de extradición en 2020, no se han dado a conocer avances concretos sobre el proceso.
También advirtieron que el contexto de violencia que vive Sinaloa ha incrementado los riesgos para el ejercicio periodístico y urgieron a las autoridades a fortalecer las medidas de protección para la prensa.
El pronunciamiento concluyó con una consigna que se ha convertido en símbolo de la lucha contra la impunidad.
“No se mata la verdad matando periodistas”.