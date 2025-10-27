$!A partir de este jueves, pescadores comenzarán a recibir en el Bienpesca estatal

“El día de hoy firmamos el convenio al mediodía con Conapesca para la dispersión del Bienpesca estatal, beneficiarios en total 32 mil 590 este 2025, 3 mil 750 la dispersión individual para cada beneficiario y beneficiaria”, comentó.

CULIACÁN._ Este lunes se firmó el convenio con la federación para radicar los recursos federales para pagar el apoyo del Bienpesca estatal, compartió la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena, por lo que 32 mil 590 de los pescadores podrán obtener a partir del jueves 30 de octubre el apoyo de 3 mil 750 pesos.

Guerra Mena quien será la encargada de firmar dicho convenio con Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca compartió el anuncio que se realizó durante la conferencia de presa La Semanera, en el que detalló que de los 61 millones 106 mil 250 pesos que le corresponde a la federación, que es igualada por el Gobierno del Estado, dando un total de 122 millones 212 mil 500 de pesos.

La secretaria destacó que Sinaloa es el único estado en el país que tiene un Bienpesca estatal, pues los más de 32 mil pescadores sinaloenses reciben doble apoyo, el primero que ya se entregó meses atrás, que es el Bienpesca federal, y ahora este apoyo estatal que fue instaurado por el Gobernador Rocha Moya desde el 2022.