A partir del 16 de octubre y hasta marzo del 2024 estará activa la campaña de vacunación contra el Covid-19 e influenza, anunció la Secretaría de Salud estatal.

“Vamos a iniciar las campañas de vacunación para influenza, la campaña permanente que va del 16 de octubre a marzo de 2024, donde se van a aplicar los refuerzos de Covid que va a ser prioritario para personas mayores de 60 años con comorbilidades”, detalló Cuitláhuac González Galindo, titular de Salud Sinaloa.

“No hemos tenido reacciones adversas con las vacunas, la combinación de vacunas también favorece mucho a la respuesta inmunológica, entonces ahorita hay que tener una vacuna porque el linaje que traen los virus es el mismo, pero sería peor no tenerla, y aquellos pacientes que no les dio Covid también deben tener su vacuna porque es el paciente que no tiene inmunidad natural”, explicó.

En cuanto a las vacunas pediátricas de la farmacéutica Pfizer para población de 5 a 17 años de edad ya se agotaron las dosis, por lo que estarán gestionando una nueva remesa ya que han vacunado al 70 por ciento de niñas y niños, quedando pendiente ese 30 por ciento.

González Galindo precisó que en la entidad se han aplicado 2.4 millones de vacunas contra Covid-19 y, al superar la meta establecida por el Gobierno Federal tomaron la determinación de continuar con el proceso de inmunización a la población.