A partir del jueves llega la primera onda de calor de la temporada a Sinaloa

A partir del jueves comenzará a sentirse en Sinaloa la primera onda de calor de la temporada, con temperaturas que podrían alcanzar entre 38 y 42 grados centígrados en municipios del centro del Estado como Culiacán, Navolato y Mocorito, informó el meteorólogo de Protección Civil, Juan Pablo Cerón.

El especialista explicó que actualmente las condiciones de cielo medio nublado registradas en algunas zonas del estado se deben al paso del frente frío número 40, el cual interactúa con la cuarta tormenta invernal que afecta principalmente a los estados de Sonora y Chihuahua.

Para este miércoles, agregó, se prevén temperaturas frescas a frías, particularmente en regiones montañosas.

“En zona de montaña se están observando valores de 2 a 6 grados centígrados; en municipios del norte pudiera estar descendiendo de 10 a 14; en el centro de 12 a 16 y en el sur de 14 a 18 grados centígrados”, detalló.

De acuerdo con el meteorólogo, esta disminución en las temperaturas mínimas se percibirá principalmente durante la mañana del miércoles, antes de que el frente frío continúe su desplazamiento hacia el Golfo de México y deje de influir en el Estado.

Posteriormente, a partir del jueves, se espera un aumento tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas debido al inicio de la primera onda de calor del año.

“De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, a partir del jueves estará dando inicio la primera onda de calor en el estado de Sinaloa. Se están observando valores que pudieran estarse alcanzando de 38 a 42 grados”, explicó.

Añadió que posteriormente las temperaturas podrían mantenerse en rangos de entre 35 y 40 grados centígrados durante los días siguientes.

Cerón detalló que una onda de calor se define como un periodo de más de tres días consecutivos en los que se superan determinados valores de temperatura considerados estadísticamente altos para cada región.

En el caso de Sinaloa durante marzo, explicó que se utilizan como referencias para definir este fenómeno las temperaturas de 39.3 grados centígrados en Choix, 35.5 en Culiacán y 29.4 en Mazatlán.

“Una vez que se superan esas temperaturas y se mantienen por tres días consecutivos, es a lo que el Servicio Meteorológico le llama una onda de calor”, indicó.

Aunque el fenómeno se define a partir de tres días consecutivos, el especialista señaló que existe la posibilidad de que se extienda más allá del fin de semana.

“Por default serían jueves, viernes y sábado, pero se puede extender. De momento se observa que pudiéramos estar rebasando esos valores por lo menos hasta el martes o miércoles de la próxima semana”, explicó.

El meteorólogo señaló que las ondas de calor son fenómenos habituales en la región y suelen presentarse entre los meses de febrero y hasta julio o agosto, conforme se acerca la temporada de primavera y verano.

Asimismo, indicó que estas condiciones suelen coincidir con la presencia de otros fenómenos atmosféricos, como sistemas anticiclónicos, que favorecen el aumento de temperaturas en el noroeste del País.

En cuanto a la situación hídrica del estado, informó que el almacenamiento de las presas en Sinaloa se encuentra actualmente en 24.5 por ciento de su capacidad.

El reporte más reciente indica que las extracciones registran 409 metros cúbicos por segundo, mientras que las aportaciones se ubican en 15.6 metros cúbicos por segundo.

Ante el inicio de la onda de calor, Protección Civil recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y animales domésticos.