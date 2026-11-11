A pesar de diferencia con Inegi, Fiscalía de Sinaloa sostiene sus cifras de homicidios de 2025

A pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabilizó 237 muertes violentas más que la Fiscalía General del Estado durante 2025, la Fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, sostuvo que los registros de la institución están debidamente integrados y publicados.

Cuestionada sobre la diferencia entre ambas estadísticas, luego de que el Inegi reportara mil 966 homicidios en Sinaloa frente a los mil 729 que informó la Fiscalía, la funcionaria dijo que revisarían los criterios utilizados para la clasificación de las muertes.

“Checaríamos los criterios, le digo, toda la parte que corresponde a la Fiscalía del Estado está debidamente publicado, está registrado, está corroborado con todos los criterios establecidos”, respondió.

La diferencia representa alrededor de 12.1 por ciento respecto al total contabilizado por el Inegi. Es decir, la estadística estatal quedó por debajo del registro del organismo nacional.

La actualización de las Estadísticas de Defunciones Registradas del Inegi, presentada el 10 de noviembre, también confirmó el conteo que Noroeste ha documentado mediante el seguimiento diario de hechos violentos en Sinaloa.

Este medio contabilizó mil 936 muertes violentas durante 2025, una cifra que quedó a 30 casos del registro del Inegi, pero 207 por encima de los datos publicados por la FGE.

El organismo nacional ajustó su estadística de mil 805 a mil 966 homicidios, lo que significó un incremento de 161 muertes respecto a su registro anterior, equivalente a 8.9 por ciento.

Sánchez Kondo aseguró que la Fiscalía tiene identificados y clasificados los homicidios dolosos, así como los datos relacionados con osamentas y restos humanos.

Sobre la posibilidad de modificar las cifras o realizar una revisión conjunta con autoridades federales, la Fiscal señaló que los registros se actualizan conforme avanzan las investigaciones.

“Nosotros registramos y clasificamos el delito, en lo que respecta a lo que se va acumulando, es lo que se va resaltando de las investigaciones”, explicó.

De acuerdo con la funcionaria, todos los días a la medianoche se informa al Secretariado Nacional sobre el corte de homicidios dolosos y se agregan los datos que resultan de las investigaciones, incluso cuando es necesario reclasificar alguna muerte violenta.

Sin embargo, la Fiscal no detalló cuáles son los criterios específicos que explican la diferencia de 237 casos entre los registros de la institución estatal y los del Inegi, ni anunció una modificación a las cifras de homicidios reportadas por la Fiscalía.

“Tenemos constante coordinación, de hecho, cada día a las 12 de la noche se informa el Secretario Nacional, el corte de homicidio dolosos, todo lo que se va agregando conforme al tema de este delito es respecto a lo que resulta de las investigaciones, en caso de que haya que clasificar, alguna muerte violenta se hace”.