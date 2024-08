Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa otorgara tres curules a Morena y quitara dos al PAN y una al PRI, María Teresa Guerra Ochoa, quien fue designada como coordinadora del grupo parlamentario de Morena para la 65 Legislatura en el Congreso del Estado, señaló que con esto se buscará atender y construir mutuamente con los demás partido.

Con estas modificaciones, Morena tendría 24 representantes de 40 en el Congreso, mientras que el Partido Verde, quien es su aliado nacional, tendrá seis curules; PRI quedó con tres; el PAN tendrá dos; Partido Sinaloense dos; otro par a Movimiento Ciudadano; y la restante será para el Partido del Trabajo.

“Pero aun así, yo creo que no se vale atropellar, siempre hemos dicho, hay que escuchar, hay que construir y bueno, el tema de los tres diputados seguramente habrá recursos que se van a aprobar en el Tribunal federal, la última palabra la tiene el Tribunal federal, vamos a esperar, recibimos con beneplácito la posibilidad de crecer”.

“Yo sabré corresponder, generar los diálogos, entender que estamos entre pares, que estamos entre iguales, que una cosa es tener el rol de coordinadora pero eso no me hace tener ningún estatus superior y tener mucho diálogo con el resto de las fracciones, vamos, no solo con mente abierta sino con un espíritu constructivo con el resto de las fracciones parlamentarias, (...) en mí encontrarán el dialogo y la disposición necesaria”.

Mencionó que ante un posible revés por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Sala Regional de Guadalajara ante la decisión del Tribunal Electoral de Sinaloa están dispuestos a acatar la última palabra.

“Esa es la última palabra, somos respetuosos de la normativa, y obviamente si la última palabra en cuanto a instancias electorales es un revés pues debemos de acatar”.

Luego de que el TEESIN resolviera las impugnaciones de Morena, el PAN en Sinaloa informó que interpondría un recurso en contra de la resolución pues acusó de ser abusivo en la distribución de diputaciones por esta vía, pues calificó que está sobrerrepresentado en el Congreso del Estado.