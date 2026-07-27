A pesar de las lluvias, 30 comunidades de Culiacán continúan afectadas por el estiaje: JAPAC

Aunque las lluvias recientes han favorecido la recuperación de las presas de Sinaloa, alrededor de 30 comunidades rurales de Culiacán continúan enfrentando problemas de abastecimiento de agua potable y dependen del suministro mediante pipas, informó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.

El gerente general del organismo, Roberto Zazueta Tapia, explicó que las precipitaciones registradas en las últimas semanas aún no han sido suficientes para recargar los mantos acuíferos, por lo que los pozos que abastecen a estas localidades siguen sin recuperar sus niveles de producción.

Precisó que actualmente son 30 las comunidades atendidas por estiaje, una cifra similar a la del mismo periodo del año pasado, cuando se brindaba apoyo a 33 localidades.

Las comunidades afectadas se encuentran principalmente en las sindicaturas de Imala, El Salado, Jesús María y Las Tapias, además de algunas localidades de la alcaldía central, donde el suministro mediante pipas continúa de manera regular.

Zazueta Tapia explicó que la frecuencia del abastecimiento depende de las necesidades de cada comunidad y del número de familias que habitan en ellas, por lo que algunas reciben agua cada dos o tres días.

Indicó que, aunque el almacenamiento de las presas del estado ya alcanzó el 26.2 por ciento de su capacidad gracias a las lluvias, la recuperación de los acuíferos ocurre de forma más lenta, por lo que será necesario que continúen las precipitaciones para que los pozos vuelvan a operar con normalidad.

Asimismo, señaló que JAPAC realiza un monitoreo semanal de los pozos rurales para evaluar su recuperación y determinar en qué momento podrá restablecerse el suministro regular de agua, reduciendo gradualmente la necesidad del reparto mediante pipas.

El gerente de JAPAC confió en que las lluvias continúen durante las próximas semanas, lo que permitirá mejorar las condiciones de abastecimiento y disminuir el número de comunidades afectadas por el estiaje en el municipio.