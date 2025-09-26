$!A petición de regidora, Cabildo de Culiacán guarda minuto de silencio por víctimas de la violencia

El pleno del Cabildo de Culiacán guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la crisis de violencia por la guerra del Cártel de Sinaloa durante la sesión ordinaria de este viernes.

Previo a la aprobación del orden del día, la regidora Erika Sánchez Martínez solicitó al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil guardar un minuto de silencio por las víctimas tras cumplirse un año de la ola de violencia.

“El pasado 9 de septiembre se cumplió desafortunadamente un año de esta crisis de violencia por la que atraviesa nuestro municipio y que lamentablemente ha dejado muchas víctimas. Hay mucha pérdida y luto y quisiera pedirle respetuosamente que antes de aprobar el orden del día y antes de iniciar con el desahogo de los puntos, podamos ofrecer un minuto de silencio por todas las víctimas”, solicitó.