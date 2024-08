Algunos policías en formación creen que es justo golpear a los detenidos y si no se da el tratamiento adecuado como la ley manda con el principio de debido proceso lo que se hace es lograr que impere la injusticia indicó el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, Leonel Aguirre Meza.

Aguirre Meza señaló que como profesor de policías en formación, ha notado que a muchos de ellos les sorprende y les molesta enterarse que es un delito golpear a una persona detenida, cuestión que de llevarse a cabo, daría espacio para que impere la injusticia para las víctimas.

“A algunos les molesta mucho saber que es un delito golpear a una persona detenida, ‘oye pero es una lacra’ espérenme, ustedes no son quiénes van a considerarlo, no son jueces”.

“Los policías por ejemplo creen que tienen derechos a hacer absolutamente lo que quieran, no, y explicarles que hay una ley que regula la fuerza pública, y explicarles que todo tiene regulación legal y que tiene límites todo y que pasando los limites se llama delito a veces les duele a los muchachos”.

Explicó que la idea de que es justo castigar físicamente a detenidos precede a la concepción que tienen sobre las personas que comenten delitos, razón que sitúan por encima de hacer justicia legal en favor de la víctima.

“Traen la concepción de que van a atender a puras lacras ‘no, niños, no se dice lacras, se dice personas sobradas, una persona acusada que está bajo proceso pero usted no le puede decir lacra a una persona, socialmente a lo mejor todas las personas dicen lacra, pero nosotros somos autoridad y una autoridad no está permitido”.

“Así no se va a lograr la justicia. Sí, puedes hacer investigaciones, detenciones, procesos pero la sentencia va a ser absolutoria”.

Explicó que hay interés de las personas por ser policía, pero la autoridad tiene que cuidar los perfiles, ya que no solamente se trata del físico o el ser ‘fuerte’, sino que la preparación necesita de cierto grado intelectual.

“Hay casos muy dolorosos que por una mala integración se logra la libertad de los acusados, no le hacemos justicia a la víctima porque errores (...) y así cosas como esas pasan”.

“Si a un policía, un detenido de coraje les echa la madre, le van a pegar porque les echó la madre, ‘pero niños, aun así, fíjense bien que doloroso, aunque les echen la madre no tienen por qué golpearlos ustedes, modifiquen el parte y digan que insultó la autoridad y es otro delito, ustedes no tienen por qué cobrárselas en venganza propia, es difícil entender eso en los alumnos pero así está la Ley niños’.”

Asimismo, mencionó que el problema de injusticia en algunos casos en el estado se deriva también de una mala integración en las carpetas por parte de la Fiscalía General de Sinaloa, quienes, culpan a su vez al Poder Judicial.

Precisó que para garantizar que haya justicia se debe atender la génesis de la integración de nuevos casos, ya que de éstos depende la conclusión de éstos.

“Tanto el policía de la calle, hasta el investigador, porque hay técnicas de investigación y hasta los que van a llevar a cabo las carpetas de investigación y los que van a resolver mandarlo a un juzgado.”

“Pero el vicio es que la Fiscalía siempre va a decir que los jueces que están corrompidos, no, no, es que están mal las carpetas, es cuestión de revisarlas”.

“Y eso es doloroso, ¿para quién? Para las víctimas y para la colectividad, una sanción penal no es nada más en contra del acusado, es en favor de que se haga justicia de la víctima y que se haga justicia colectiva para todos, el ministerio público representa la sociedad, es el representante social”.