$!¿A qué huele la muerte? En la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas el olfato es una herramienta

Carlos Luis Ramírez Toloza también es buscado en Costa Rica, desapareció el 21 de abril de 2025 en Costa Rica, tiene 26 años de edad.

También se busca a los hermanos Soto Imperial vistos por última vez en la colonia Renato Vega Amador, desaparecidos el 2 enero de 2025. Sergio Eduardo de 20 años de edad, Ramón Ernesto de 21 años de edad, Jesús Humberto de 26 años de edad, son buscados por sus familiares.

Desde que inició la crisis de seguridad en Sinaloa el colectivo que encabeza Reynalda ha crecido, pues las cifras de desaparecidos se han disparado.

“De aquí de Costa Rica se han reunido como 15 familiares, en el transcurso de estos días”, lamenta.

El colectivo Madres en Lucha pasó de atender de 26 familias a 70, en los meses de guerra interna del Cártel de Sinaloa.

“Cuando tú encuentras y quieres comer ya no te pasa la comida, porque es el mismo olor... me ha pasado que no puedes pasar comida. En el caso de mi familia, de mi hijo, de mi esposo, hasta el niño, pasa una situación algo complicada, no sé si tenga que ver con la descomposición del cuerpo, o los vapores, que yo llego a mi casa y nos da calentura a todos. A mí me da calentura, me da vómito, no sé si se deba a que te afecta o no sé”, dice Reynalda.

“Emocionalmente, la verdad, es algo muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Cada vez crece más la asociación, un día vienen unos, otro día vienen otros. De aquí (Costa Rica) ha crecido mucho y de Eldorado, ha crecido mucho las personas que tienen desaparecidos”.

La búsqueda en Costa Rica resultó sin hallazgos de cuerpos, pero fue localizado un hueso que será analizado por las autoridades para determinar si se trata de una parte humana.

Reynalda aprendió a identificar huesos, explica que los de humano tienen cavidades y textura identificable y pueden ser diferenciados a simple vista de los huesos de animales.

En sus luchas de búsqueda por su hijo aprendió sola a oler muertos, sentir el viento y leer huesos.

Del 9 de septiembre de 2024 al 10 de junio de 2025 se han abierto mil 559 fichas para personas víctimas de desaparición forzada, pero se han presentado 968 denuncias ante la Fiscalía General del Estado.