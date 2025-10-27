A semanas de iniciada la temporada, firma Gobierno de Sinaloa convenio con Federación para pago de Bienpesca

Se realizó la firma del Anexo Técnico del Programa Bienpesca Estatal 2025, que permitirá poner en marcha el pago a pescadores del apoyo de 3 mil 750 pesos a cada beneficiario.
El apoyo tiene el objetivo que se utilice para habilitar equipos frente a la temporada de pesca, sin embargo en Sinaloa esta temporada inició en septiembre y el recurso no ha sido dispersado.
La firma fue encabezada por la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena y por el Comisionado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez.
Para este 2025 la inversión conjunta será de 122 millones 212 mil 500 pesos, de los cuales 61 millones 106 mil 250 pesos corresponden al Gobierno del Estado de Sinaloa y 61 millones 106 mil 250 pesos al Gobierno de México.
El apoyo es a beneficio de aquellos trabajadores y trabajadoras del mar, que se desempeñan en la pesca, empaque y actividades diversas, teniendo una base de 32 mil 590 beneficiarios entre hombres y mujeres.
El comisionado, Rigoberto Salgado Vázquez, adelantó que se trabaja en nuevas medidas para fortalecer la pesca ribereña y generar cadenas de valor que mejoren los ingresos de las familias dedicadas a esta actividad.
“Le dije a la Presidenta que uno de los insumos principales que tienen los pescadores es la gasolina y le solicité que nos diera un precio preferencial para la gasolina, me dijo que sí, y que hay que buscar la fórmula para ver en cuánto queda esa gasolina”, dijo.
En 2024 el recurso del Bienpesca estatal comenzó a dispersarse a mediados de septiembre, sin embargo este 2025 se ha retrasado debido a que no se había concretado la firma entre Estado y Federación.