A semanas de iniciada la temporada, firma Gobierno de Sinaloa convenio con Federación para pago de Bienpesca

Se realizó la firma del Anexo Técnico del Programa Bienpesca Estatal 2025, que permitirá poner en marcha el pago a pescadores del apoyo de 3 mil 750 pesos a cada beneficiario.

El apoyo tiene el objetivo que se utilice para habilitar equipos frente a la temporada de pesca, sin embargo en Sinaloa esta temporada inició en septiembre y el recurso no ha sido dispersado.

La firma fue encabezada por la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena y por el Comisionado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez.

Para este 2025 la inversión conjunta será de 122 millones 212 mil 500 pesos, de los cuales 61 millones 106 mil 250 pesos corresponden al Gobierno del Estado de Sinaloa y 61 millones 106 mil 250 pesos al Gobierno de México.