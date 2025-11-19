Culiacán
A través del periodismo también se puede contribuir a la construcción de paz en Sinaloa: Rodolfo Echeagaray

En un contexto marcado por desafíos sociales, el periodismo, además de informar, tiene un compromiso ético de contribuir al bienestar social y a la reconstrucción del tejido social
Noroeste/Redacción
19/11/2025 14:55
El ejercicio periodístico, más allá de informar, debe promover la reflexión pública, el análisis crítico y la participación social activa, dijo el periodista Rodolfo Echeagaray, presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Activos de Sinaloa.

El periodista, con trayectoria en medios de comunicación, destacó que han asumido como misión impulsar un periodismo responsable, ético y humano, capaz de generar narrativas que acompañen a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones, en el reconocimiento de historias de resiliencia y en la promoción de acciones colectivas que ayuden a enfrentar la violencia y la desigualdad.

“Hoy Sinaloa necesita un periodismo que inspire, que acompañe y que abra caminos”, dijo.

Además señaló que la información debe ser una herramienta para fortalecer la cohesión social y para impulsar cambios positivos.

Durante los últimos meses, Aprasi ha desarrollado diversas conferencias en instituciones educativas orientadas a fortalecer las capacidades de periodistas y estudiantes de comunicación en temas como periodismo que construye paz, derechos humanos, seguridad para comunicadores y narrativas responsables, entre otros temas, todos diseñados para fomentar un enfoque más profundo y consciente en la forma de contar las historias que marcan la vida en Sinaloa.

Echeagaray subrayó que el periodismo que construye paz no implica omitir la realidad ni maquillar los hechos, sino abordarlos desde una perspectiva que aporte contexto, visibilice causas y consecuencias, y ponga en el centro a las personas.

Esto incluye dar espacio a voces comunitarias, promover el diálogo entre sectores y destacar iniciativas que buscan transformar la violencia desde lo local.

