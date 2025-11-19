$!A través del periodismo también se puede contribuir a la construcción de paz en Sinaloa: Rodolfo Echeagaray

El ejercicio periodístico, más allá de informar, debe promover la reflexión pública, el análisis crítico y la participación social activa, dijo el periodista Rodolfo Echeagaray, presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Activos de Sinaloa. El periodista, con trayectoria en medios de comunicación, destacó que han asumido como misión impulsar un periodismo responsable, ético y humano, capaz de generar narrativas que acompañen a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones, en el reconocimiento de historias de resiliencia y en la promoción de acciones colectivas que ayuden a enfrentar la violencia y la desigualdad.

“Hoy Sinaloa necesita un periodismo que inspire, que acompañe y que abra caminos”, dijo. Además señaló que la información debe ser una herramienta para fortalecer la cohesión social y para impulsar cambios positivos. Durante los últimos meses, Aprasi ha desarrollado diversas conferencias en instituciones educativas orientadas a fortalecer las capacidades de periodistas y estudiantes de comunicación en temas como periodismo que construye paz, derechos humanos, seguridad para comunicadores y narrativas responsables, entre otros temas, todos diseñados para fomentar un enfoque más profundo y consciente en la forma de contar las historias que marcan la vida en Sinaloa.